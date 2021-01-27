بمشاركة أكثر من 140 متحدثا بارزا.. انطلاق منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

افتتح محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض اليوم، النسخة الرابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"، بمشاركة أكثر من 140 متحدثًا بارزًا، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرميان أن جائحة كورونا غيرت مفهوم الاقتصاد في كل العالم وأن الوقت قد حان للانتباه لآثار القرار الاستثماري على مختلف مكونات المجتمع العالمي.





وأضاف الرميان أن جائحة كورونا وضحت الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تقوم بمراقبة تطورات قطاع التكنولوجيا عن كثب سواء في السوق الأولية أو الثانوية.





وتابع الرميان قائلا: مشروع ذا لاين هو بمثابة فكرة ثورية في عالم التصميم الحضري للمدن.





وبدورها، قالت شركة بريدج ووتر إن عام 2021 سيحمل عودة معدلات النمو والتضخم عالميا، موضحة أنه في وقت لاحق هذا العام "سنرى شراء متزايدا من قبل الاحتياطي الفدرالي للسندات"





وذكرت شركة بلاك روك أن "هناك ثورة في التقنية... والرأسمالية ازدهرت بشكل واضح في 2020"، مضيفة أن القطاعات الأكثر ارتفاعا في 2020 ستشهد بعض التباطؤ هذا العام.





وأضافت بلاك روك أن هناك تدفقات هائلة للأموال المتوجهة للاستثمار حول العالم.





وأكدت شركة كريدي سويس أن تقييم بعض الأصول عالميا أصبح عند مستويات مرتفعة وأن هناك فرص لاقتناص الصفقات في أوروبا حاليا



