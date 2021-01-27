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رياضة

مدرب المنتخب يكشف عن ملامح معسكر مارس المقبل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:00 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف طارق مصطفى المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الاول عن بعض ملامح معسكر المنتخب في شهر مارس المقبل، مشير الى ان حسام البدري المدير الفني حرص على حضور معظم مباريات الدوري المصري لاختيار افضل اللاعبين. 

وأكد طارق مصطفى في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن هناك بعض اللاعبين لم يتأثر مستواهم مطلقا قبل فيروس كورونا او بعده، وان الحفاظ على المستوى الجيد، امر يجب ان يتوافر في نجم المنتخب. 

وأضاف أن القوام الاساسي لـ المنتخب من الأهلي ,الزمالك وبيراميدز، بالاضافة لانضمام بعض العناصر المميزة التي تتمتع بشخصية قوية خلال المباريات .

وأكمل ان المنتخب عاني كثيرا في الوقت الماضي بسبب توقف النشاط الرياضي، بالاضافة لعدم خوض اي مباريات ودية حتي يستعد الاهلي والزمالك لـ نهائي دوري ابطال افريقيا الماضي.

ونوه بأن هناك تصورا كاملا من الجهاز الفني لمعسكر مارس المقبل، وعن اسماء اللاعبين المنضمين أوضح ان القرار النهائي يكون لـ البدري.

أما عن امكانية وجود أزمة بين لاعبي الاهلي وبيراميدز؛ فأكد ان الحب والاحترام هما الفيصل داخل معسكر المنتخب، لذلك لا يوجد اي تخوف من وجود ازمات او مشاكل لأن الأهم هو مصلحة المنتخب.
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