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ديني

موعد امتحانات جامعة الأزهر للفصل الأول 2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:57 م
موعد امتحانات جامعة
موعد امتحانات جامعة الأزهر للفصل الأول 2021
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محمد شحتة
أكد مجلس جامعة الازهر، في اجتماعه اليوم، أن مدة الامتحانات لن تزيد عن ثلاثة اسابيع، وحسب ظروف كل كلية. 

وأعلن المجلس أن موعد امتحانات جامعة الأزهر، للفصل الدراسي الأول بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ستبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام، والتي تنتهي يوم الخميس  18 من فبراير من الشهر المقبل، وتبدأ الكليات الامتحانات في 20 فبراير المقبل وتستمر حتى الحادي عشر من مارس وفقا لقرار مجلس الجامعة.
   
وشدد مجلس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة جميع منسوبي الجامعة وسلامتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما شدد المجلس على جميع الكليات بالاستعداد التام لإجراء الامتحانات من خلال القيام بعمليات رش جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود الطواقم الطبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

جهود الطواقم الطبية بمستشفيات الأزهر
وأشاد مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بجهود الطواقم الطبية في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
   
وأكد مجلس الجامعة أن ما يقوم به قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، جهودٌ سوف يسطرها التاريخ بحروف من نور.
     
وثمن مجلس الجامعة ما يقوم به أطباء الأزهر من جهد كبير في مستشفيات العزل في العجوزة، والشيخ زايد بمحافظتي: القاهرة، والجيزة، وما يقوم به الأطباء في مستشفيات العزل في أبوتيج بمحافظة أسيوط، إضافة لجهودهم في مستشفيات العزل في دمياط وباقي المحافظات،  إضافة إلى جهودهم في: مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، ومستشفى الحسين الجامعي، ومستشفى سيد جلال، إضافة لجهود أطباء كلية طب البنات في مستشفى الزهراء الجامعي.
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