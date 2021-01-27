موعد امتحانات جامعة الأزهر للفصل الأول 2021

أكد مجلس جامعة الازهر، في اجتماعه اليوم، أن مدة الامتحانات لن تزيد عن ثلاثة اسابيع، وحسب ظروف كل كلية.





وأعلن المجلس أن موعد امتحانات جامعة الأزهر، للفصل الدراسي الأول بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ستبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام، والتي تنتهي يوم الخميس 18 من فبراير من الشهر المقبل، وتبدأ الكليات الامتحانات في 20 فبراير المقبل وتستمر حتى الحادي عشر من مارس وفقا لقرار مجلس الجامعة.

وشدد مجلس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة جميع منسوبي الجامعة وسلامتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.





كما شدد المجلس على جميع الكليات بالاستعداد التام لإجراء الامتحانات من خلال القيام بعمليات رش جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامة الجميع.



