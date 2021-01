مغنٍ وعازف جيتار.. من هو وزير الخارجية الأمريكي الجديد؟

"سأؤدي هذه المهمة من كل قلبي".. كانت تلك أولى الكلمات التي تلفظ بها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عندما رشحه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أو "العم جو" - كما تسميه بعض وسائل الإعلام قبل أن يكون رئيسًا - ليقود الدبلوماسية الأمريكية.





بلينكن الذي وصفه بايدن بأنه "مبدع ومخضرم" يعتبر أحد أقطاب الإدارة الجديدة، فعلاقته القوية مع الرئيس تجعله عنصرًا فاعلًا في اتخاذ أغلب القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن.





* بدأ مشواره السياسي مع كلينتون وبايدن

عمل بلينكن البالغ من العمر 58 عامًا مع الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، وكان حينها محررًا لخطابات الرئيس المتعلقة بالسياسة الخارجية.





وانتقل بلينكن بعد ذلك للعمل كمستشار للسيناتور الديمقراطي آنذاك، جو بايدن، وكان "العم جو" حينها يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.





ولدى تولي باراك أوباما الرئاسة في 2009، شغل بلينكن منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس، جو بايدن، ثم نائب مستشار الأمن القومي لأوباما نفسه.





وفي عام 2014، تولى بلينكن منصب نائب وزير الخارجية آنذاك، جون كيري، إلى أن أصبح في عام 2021 وزيرًا للخارجية في عهد جو بايدن.





* دبلوماسي مخضرم

يرى بعض المتابعين للشأن الأمريكي، أن انطلاق مسيرة بلينكن السياسية بدأت مطلع تسعينيات القرن الماضي عندما انتقل من مهنة الصحافة (التي مارسها لوقت قصير في صحيفة "الجمهورية الجديدة") إلى البيت الأبيض حيث أصبح محرر خطابات الرئيس بيل كلينتون في مجال السياسة الخارجية.





وما رفع من شعبية بلينكن، فيما بعد هي الصورة الشهيرة التي التقطت فيما تسمى "غرفة العمليات" التي نشرها البيت الأبيض بعد عملية قتل زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن بمدينة أبوت آباد الباكستانية في 11 مايو 2011، وكان بلينكن وقتها يقف بجانب، بايدن وأوباما يراقبون العملية.





* سياسي يحمل موهبة فنية

في عام 1962 كانت جوديث بيسار، ودونالد بلينكن - وهما يهوديان - في انتظار مولودهما أنتوني، الذي رأى النور في 16 أبريل في مدينة نيويورك الأمريكية.





وتلقى بلينكن تعليما يهوديا دينيا نموذجيا في التوراة ولم يكن يتحدث سوى لغة الإيديش، وأحد أبرز كتاب هذه اللغة.





وانتقل بلينكن إلى باريس عندما كان في التاسعة من عمره وبعد طلاق والديه تزوجت والدته من صموئيل بيسار وهو أحد الناجين من الهولوكوست.





ويقول بلينكن إن الوقت الذي قضاه في باريس إضافة إلى قصة زوج والدته حفزه على العمل الدبلوماسي، إلا أنه كان يميل دائما إلى الفن على حساب السياسة، فوفقًا لرواية أحد أصدقائه لصحيفة "واشنطن بوست" فإن بلينكن تسلل ذات مرة من شقة والديه في باريس لمشاهدة حفل "رولينك ستونز"، ولعب الجيتار في فرقة جاز لجمع الأموال من أجل الكتاب السنوي الأول لمدرسته الفرنسية وكتب لجامعة هارفارد كريمسون والمجلة الفنية الأسبوعية What Is To Be Done.





كما أنه كتب أغانيه الخاصة ولديه أغنيتان تم نشرهما على تطبيق "سبوتيفاي"، مستخدما اسما مسرحيا هو "أبلينكن".