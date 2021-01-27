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توك شو

سكين 28 سم.. مواطن يكشف: بلعت حاجة وأنا باكل.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:15 م
سكينة
سكينة
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داليا أحمد
قال إيهاب الدسوقى، استشارى الجراحة بمستشفى المنصورة الدولى، إن ابتلاع الأجسام الغريبة وارد لكن بلع سكينة من أغرب الحالات التى تم رصدها.

أوضح إيهاب الدسوقى، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"، أن المستشفى استقبلت حالة شاب يبلغ من العمر 20 عاما يشكو من آلام فى معدته وبعد سؤاله عن حالته رد قائلا: أنا بلعت حاجة وأنا باكل، كان الشيء المتوقع أن يكون جزءًا بسيطا أو جزءا معدنيا ولكن بعد الأشعة تم اكتشاف بلعه لسكين طوله 28 سم تم بلعها من الجزء الخلفى .

أكد إيهاب الدسوقى، أنه مع الجراحة والتدخل السريع تمت إزالة السكين ببطء بعد أن امتدت للمعدة واستقرت بها، متابعًا أنها لم تحدث أى إصابة فى جدار المعدة وتم عمل الإجراءات التحقيقية لكشف ملمسات بلعها.
 
تابع إيهاب الدسوقى ، أن المريض حالته مستقرة بفضل الأطقم الطبية بمستشفى المنصورة الدولى ، وأنه يستطيع استمرار حياته بشكل طبيعى وكأن شيئاً لم يحدث .
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