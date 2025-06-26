محضر عاجل بتسلل مادة الرصاص لأجساد 30 عاملا بمصنع في السادات

حرر نحو 30 عاملا بأحد مصانع مدينة السادات في محافظة المنوفية محضر إثبات حالة بقسم شرطة السادات يتهمون فيه الشركة بالتسبب في دخول نسبة من مادة الرصاص إلى أجسادهم خلال عملهم في المصنع.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بقيام نحو 30 عاملا بمصنع النسر للبطاريات والصناعات الكيماوية بمدينة السادات بتحرير محضر إثبات حالة بدخول مادة الرصاص الي جسدهم.

وتبين أن العمال قاموا بإحضار تقارير طبية من أحد مستشفيات عين شمس يتفيد بدخول جزء من مادة الرصاص الي جسدهم وتضررهم من ذلك لعدم اتباع إجراءات السلامة المهنية.

وطالب العمال بالتحقيق في الواقعة مع مسئولي الشركة وحصولهم علي حقهم من الشركة.