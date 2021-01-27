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إنتوا بتشتروا تلاجة ولا غسالة.. أحمد كريمة يعلق على زواج التجربة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:35 م
أحمد كريمة
أحمد كريمة
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البهي عمرو
قال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ما نشر خلال الآونة الأخيرة بشأن ما يسمى بـ«زواج التجربة» يعد إهانة لقدسية الزواج، وتقييدًا لحق الزوج في الطلاق، معلقًا على تلك المبادرة «انتوا بتشتروا تلاجة ولا غسالة؟».

كما علق الدكتور أحمد كريمة ، على المقترح المقدم من نائبة بالبرلمان تطالب بتوقيع عقوبة على الزوج الذى يضرب زوجته، وأن العقوبة ستكون بين 3 سنوات لـ 5 سنوات.

وقال أحمد كريمة إن الشرع يمنع الرجل من إيذاء زوجته، ومن تتعرض للزوج من الممكن أن تطلب الطلاق للضرر، وأن الشرع رسم وسائل الإصلاح.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الزوجة الناشز هى التى لا تصلي والتى لا تقدم للزوج حقوقه والتى لا تهتم بأولادها والتى لا تضع وزنا لزوجها.

ولفت إلى أن القرآن ذكر فى سورة النساء كل الأمور الخاصة بمعاقبة المرأة، فـ الدين أمر بالوعظ و الهجر فى المضاجع قبل أن يلجأ الرجل لضرب زوجته. 

وأكد أن الرجل فى البداية يعظ زوجته و بعد ذلك يهجرها أى "يديها ظهره فى السرير"، والثالثة  يضربها و الضرب هنا ليس الضرب الذى يتسبب فى جروح، لكن بـ إخراج السواك وهو فى حجم القلم الرصاص ويضربها به.
 
وأشار إلى أن لابد من وجود دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج للتعرف على الحقوق و الواجبات.

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