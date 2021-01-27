البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولي في مصدر فيروس كورونا

طالب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق دولي صارم بشفافية، حول مصدر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ويطالب قريب لأحد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الصين بمقابلة فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، قائلًا إنه ينبغي التحدث مع العائلات المتضررة من الفيروس، والذين يتعرضون للضغط من الحكومة الصينية.





وقال المواطن الصيني، وفق ما نقله موقع "جلوبال نيوز" الكندي: "لدي أمل في أن لا تتحول لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أداة لنشر الأكاذيب".





وأضاف المواطن، الذي توفى والده بسبب الفيروس في فبراير عام 2020، عقب سفره إلى مدينة ووهان الصينية: "نحن نبحث عن الحقيقة، ما حدث جريمة، ولا ارغب في أن تتستر منظمة الصحة العالمية على جرائم الحكومة الصينية".





كانت الحكومة الصينية وافقت على سفر وفد من خبراء منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية، وذلك للوقوف على مصدر فيروس كورونا المستجد، في بؤرة انتشاره، إلا أن الحكومة الصينية منحت لهم الحق بالتحدث إلى العلماء الصينيين فقط.





ويشعر الكثيرون بالغضب من أن الحكومة الصينية قللت من شأن الفيروس في بداية تفشي المرض، وحاولت رفع دعاوى قضائية ضد حكومة ووهان.





ويتعرض أهالي ضحايا الفيروس في الصين إلى الضغط من قبل الحكومة لعدم التحدث إلىلجنة الخبراء أو إلى وسائل الإعلام.