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إبراهيم عيسى: زيادة العنف المنزلي ونسب الطلاق من آثار كورونا في مصر والعالم العربي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:17 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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عادل نصار
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تفشي فيروس كورونا في المجتمعات العربية ومصر أدى إلى زيادة العنف المنزلي وارتفاع نسب الطلاق والعنف اللفظي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن وسائل السوشيال ميديا تشهد عنفا وشراسة وهجوما على الآخر بدرجة من درجات التأثر بسبب التوتر الناتج عن كورونا.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن محاولة إظهار الكبت الناتج عن كورونا؛ انعكس على زيادة مؤشر العنف اللفظي والمنزلي، فضلا عن التعصب الرياضي الذي وصل إلى مستوى الغليان والعنصرية والتنمر على اللاعبين.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تفشي كورونا في أوروبا انعكس في انتشار ظاهرة الاحتجاجات والمظاهرات بسبب الكتمان والكبت وحالة الذعر من الموت والمرض والاصابة، قائلًا "مع الحظر الذي شهدته الكثير من دول أوروبا والعالم الناس بقت لوحدها ونسبة الاكتئاب زادت والأسباب النفسية ساهمت أن المظاهرات تظهر في كل العالم وتطلع بعنف وتمارس شغب".

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