أعاصير تضرب ولاية أمريكية.. بايدن: نحتاج استجابة سريعة لأزمة المناخ

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن هناك أعاصير وعواصف ضربت الولايات على امتداد الساحل الشرقى والغربى والذى ظهر فى ولاية ديلاوير الأمريكية، لافتا أن وزارة الدفاع قبل أن تعكف على مهامها؛ كانت تعمل فى مجال الانقاذ البيئي.





وأوضح " بايدن "، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز منذ قليل، أن هناك كثيرا من المشاكل البيئية التى تواجه البلاد، فهناك تلوث الهواء ، ونحن بحاجة لاستجابة بيئية نحو الأزمة المناخية.





ولفتت إلى أنه لابد من التصدى للأزمة البيئية ونحن نعلم ما يجب نفعله ، مشيرا إلى أن الأزمة المناخية تشمل حالات متعددة لدول تعرضت لتهديد وجودى والذى يؤثر بدوره على الازدهار الاقتصادى.





وتابع أنه يجب بناء خطط اقتصادية للتعافى من التغيرات المناخية وتدشين بنية تحتية وطاقة متجددة ويمكن إعادة الملايين من الأمريكان لوظائفهم عن طريق تجديد خطوط الطاقة للحد من تأثيرات المناخ وسيتطلب ذلك عملا دءوبا.





ونوه بأن مسألة الطاقة تشمل المصانع ، والمزارعين الذين يتأثرون فى المقام الأول بسبب الانبعاثات الكربونية لافتأ أن وزير الزراعة الأمريكى وضع حملة ومبادرة بهذا الشأن.