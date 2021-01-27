مكافحة الإرهاب العراقي: قتل أعداد كبيرة من قياديي داعش

قال صباح النعمان، المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إن تنظيم داعش الإرهابي لم ينتهِ نهائيًا من العراق، وبعد أن فقد الموصل والمناطق التي كان يحتلها حيث كان يحتل 40% من مساحة العراق، وكافحت الأجهزة الامنية واستطاعت استرجاع وإعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، تم القضاء على جزء منهم.

وأضاف "النعمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن ما تبقي من التنظيم هربوا واختبأوا في مناطق، وبعضهم هربوا خارج العراق واتخذوا من دول مناطق لبدء عملهم الإرهابي منها.





وتابع المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أن تنظيم داعش تحول من السيطرة المكانية لحرب العصابات وهي من أصعب الحروب التي تواجهها العناصر الأمنية، منوهًا بأن جهاز مكافحة الإرهاب انتقل للحرب الاستخبارية والعمليات الاستباقية وهذا ما حدث منذ عام 2020 ، مؤكدًا أن الجهاز تمكن من احباط العديد من الهجمات الإرهابية.

ونوه، بأن داعش يريد أن يثبت بما ينفذه من عمليات إرهابية أنه مازال موجودا ويؤثر على الوضع الأمني في العراق، وهذه رسائل حاول إرسالها من خلال هجومه الإرهابي يوم 21 يناير الماضي، وقبل ساعات تمكننا من قتل أعداد كبيرة من قياديي داعش في منطقة جنوب كركوك، مشيرًا إلى أنه قد تحدث عمليات إرهابية متفرقة لكنها ليست تهديدا يخشى منه انهيار الوضع الأمني في العراق.