أخبار السيارات.. رينو ميجان 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات.. سيارة باجاج كيوت بـ 195 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة هيونداي الكوريه عن اطلاق عدد من الاستدعاءات يصل إلي 30 ألف سيارة من طرازاتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية .

يتوافر بالسوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من الطرازات التي تنتمي لفئة السيارات السيدان مويل 2024 ، وتواجدت تلك السيارات بكثرة بالسوق المصري بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة بسبب استقرار سعر الدولار ومن ضمن تلك الإصدارات رينو ميجان موديل 2024 .

ظهر خلال هذه الفترة بالسوق المصري سيارة تم انتاجها لتكون بديل لعمل التوك توك ويطلق عليها اسم باجاج كيوت ، وتم إنتاجها من قبل شركة باجاج الهندية .

سوق السيارات المصري يشهد تراجعات كبيرة بأسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاء ذلك نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، مما أدى إلى تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السر الرسمي للسيارة ، ومن ضمن السيارات التي تراجع سعرها جى ام سى نيو بوردينج موديل 2024 ، وتنتمي بوردينج لفئة السيارات البيك أب .

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من إصدارات الصانع الفرنسي موديل 2024 ، ومن ضمن السيارات التي يتم توافرها بالسوق المصري من الصانع الفرنسي رينو أوسترال موديل 2024 ، وتنتمي أوسترال لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتمتلك أوسترال العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة .