عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات.. رينو ميجان 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات.. سيارة باجاج كيوت بـ 195 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة هيونداي الكوريه عن اطلاق عدد من الاستدعاءات يصل إلي 30 ألف سيارة من طرازاتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية .

يتوافر بالسوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من الطرازات التي تنتمي لفئة السيارات السيدان مويل 2024 ، وتواجدت تلك السيارات بكثرة بالسوق المصري بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة بسبب استقرار سعر الدولار ومن ضمن تلك الإصدارات رينو ميجان موديل 2024 .

ظهر خلال هذه الفترة بالسوق المصري سيارة تم انتاجها لتكون بديل لعمل التوك توك ويطلق عليها اسم  باجاج كيوت ، وتم إنتاجها من قبل شركة باجاج الهندية .

سوق السيارات المصري يشهد تراجعات كبيرة بأسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاء ذلك نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، مما أدى إلى تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السر الرسمي للسيارة ، ومن ضمن السيارات التي تراجع سعرها جى ام سى نيو بوردينج موديل 2024 ، وتنتمي بوردينج لفئة السيارات البيك أب .

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من إصدارات الصانع الفرنسي موديل 2024 ، ومن ضمن السيارات التي يتم توافرها بالسوق المصري من الصانع الفرنسي رينو أوسترال موديل 2024 ، وتنتمي أوسترال  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتمتلك أوسترال العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة .

هيونداي هيونداي الكورية رينو ميجان 2024 رينو كيوت باجاج كيوت سعر JMC JMC تراجع الاوفر برايس رينو أوسترال 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

انتصار السيسي ترحّب بضيفة مصر قرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

براءة مرتضى منصور من تهمة سبّ وقذف موظفة حكومية

قرار عاجل بشأن المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

"بطل هجص".. هدف مازيمبي في الأهلي يشعل النار بين محمد نصر ورضا عبدالعال

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| سيارة اقتصادية "أوتوماتيك" بأرخص سعر.. أسعار هيونداي أكسنت RB بعد التخفيضات.. لانسر شارك "فبريكا" بهذا السعر

أخبار السيارات| كيا سيراتو وهيونداي النترا HD للبيع بأفضل سعر.. تخفيض 140 ألف جنيه لأصغر سيارة رياضية.. ما هي أرخص عربية ميتسوبيشي؟

أخبار السيارات| انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص عربة تقدمها رينو.. تويوتا كورولا 2024 بأقل ثمن

أخبار السيارات| مواصفات وسعر أوبل كورسا الفيس ليفت بمصر.. أودي A3 الهاتشباك الجديدة تظهر بهذه الأسعار

أخبار السيارات| إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف.. مواصفات مازدا CX-80 الـ SUV الجديدة

أخبار السيارات | أرخص سيارة من مسيتوبيشي 2024 بالسعر الرسمي .. كيف يمكنك إزالة الصدأ باستخدام تقنية الليزر

أخبار السيارات| أرخص عربية أوتوماتيك "زيرو" في مصر.. وفَّر ربع مليون جنيه واركب كيا جراند سيراتو 2023..هيونداي توسان بأرخص سعر

أخبار السيارات| خصم 50% على مخالفات سيارتك في هذه الحالة.. شانجان CS55 Plus موديل 2024 تباع بأسعار جديدة

ترشيحاتنا

صاحب شركة ينصب على مواطنين فى 60 مليون جنيه | تفاصيل

خبير اقتصادي: أسعار الذهب تشهد استقرارا وانخفاضا طفيفا الأيام القادمة

بالصواريخ والمدفعية.. حزب الله يشن هجوما خطيرا على قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية

رويترز: الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا على إصدار التأشيرات للإثيوبيين

تفاصيل جديدة عن حفل زفاف الملياردير الهندي بالأهرامات.. فيديو

تشكيل سيراميكا كليوباترا في مواجهة فاركو بالدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر كيرلي.. ليلى علوي تثير الجدل بلوك غير معتاد

رانيا يوسف وكندة علوش في ماستر كلاس محمد حفظي بالإسكندرية للفيلم القصير

فستان غريب.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير

بملابس رياضية.. نادية الجندي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا داخل النادي

فيديو

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ