برلمانية: مشاركة الدولة في نقل جثامين أبنائها المغتربين لبلادهم ضرورة

قالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، إنه من الضروري وضع حل للمغتربين خارج مصر، بشأن نقل جثمان من توافِه المنية في غربته، مشددة علي أهمية مشاركة الدولة في تحمل النفقات مع اهالى المتوفي.





وأشارت النقاش في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنه غالبا يكون أسر المتوفين بالخارج من الأسر الفقيرة وبالتالي تكون غير قادرة على تحمل نفقة نقل الجثمان لمصر، فيتم دفنه بالخارج بعيد عن موطنه وذويه، وهو شيء قاسٍ جدا علي هذه الفئة فتزيد من معاناتهم.





وأشادت عضو لجنة الشيوخ بفكرة إنشاء صندوق لدعم المصريين بالخارج ، موضحة قدرته على معالجة هذه الإشكالية، ويكون تمويله من المصريين بالخارج ومن الدولة ايضا، من اجل نقل المتوفيين لبلادهم وتخفيف المعاناة التي تتعرض لها الأهالي في هذا الموقف العصيب.





جدير بالذكر أن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب،قد شدد على ضرورة إصدار قرار إلزامي لشركة الطيران الوطنية بنقل كل جثامين المصريين دون استثناء في حال وفاتهم بالخارج، قائلا: "أريد إثبات ذلك في المضبطة، لأننا بذلك نهين أنفسنا".





وقال "هندي"، خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء تعليقه على بيان وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم: المصريين في الخارج كنز حقيقي ويمدون اقتصاد البلاد بنحو 27.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 9% من الدخل القومي"، مضيفا: المصريين بالخارج كنز نحتاج إلى أن نستثمره، وملف الاستثمار يحتاج إلى زيادة الاهتمام به لأن هناك 30 مليار دولار خارج مصر".