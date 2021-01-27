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أنقذت حاملا مغشيا عليها.. وفاء عامر عن بطولة الفتاة ندى: بكيت وأنا بسمع القصة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:25 م
وفاء عامر
وفاء عامر
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هاني حسين
قالت الفنانة وفاء عامر، تعليقا على قصة بطولة الفتاة ندى التي أنقذت سيدة حامل مغمى عليها متواجدة في شقتها بمفردها، "نموذج مشرف محترم".

وأضافت وفاء عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "لازم كلنا نساعد بعضنا، كلنا في محن، ويجب أن نقف بجوار بعضنا البعض، وأنا فخورة أنني سيدة بعد موقف البطولة الذي قدمته ندى".

وتابعت وفاء عامر "أنا بكيت وهي بتتكلم، وهي سيدة كتبت دروس في المروءة والجدعنة".

وفي اتصال هاتفي سابق، كشفت ندى بطلة واقعة إنقاذ سيدة حامل متواجدة في منزلها بمفردها مغشي عليها وتخلى عنها جيرانها، عن تفاصيل الواقعة، وقالت "ندى"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "أنا معملتش غير الواجب".

وأضافت ندى "قرأت على فيسبوك استغاثة زوج السيدة الحامل على جروب الحي بأنه يستغيث بأن زوجته تلد وهي بمفردها واستجبت على الفور له".

وتابعت ندى "توجهت إلى العمارة ورفض البواب فتح لي باب العمارة وسكان العمارة رفضوا فتح باب العمارة لي وهددوني بطلب الشرطة".

وأكدت "قمت بكسر زجاج باب العمارة ودخلت وتوجهت نحو شقة السيدة الحامل ولم يساعدني أحد كي نفتح باب الشقة".
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