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توك شو

قفزت من بلكونة شقة مجاورة عشان ألحقها.. فتاة تنقذ سيدة حامل مغمى عليها| تفاصيل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:55 م
بلكونة شقة
بلكونة شقة
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هاني حسين
كشفت ندى بطلة واقعة إنقاذ سيدة حامل متواجدة في منزلها بمفردها ومغشى عليها وتخلى عنها جيرانها، عن تفاصيل الواقعة.

وقالت "ندى"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "أنا معملتش غير الواجب".

وأضافت ندى "قرأت على فيسبوك استغاثة زوج السيدة الحامل على جورب الحي بأنه يستغيث بأن زوجته تلد وهي بمفردها واستجبت على الفور له".

وتابعت ندى "توجهت إلى العمارة ورفض البواب فتح لي باب العمارة وسكان العمارة رفضوا فتح باب العمارة لي وهددوني بطلب الشرطة".

وأكدت "قمت بكسر زجاج باب العمارة ودخلت وتوجهت نحو شقة السيدة الحامل ولم يساعدني أحد كي نفتح باب الشقة".

واستطرد ندى "ودخلت شقة مجاورة  لشقة السيدة الحامل وقمت بالقفز من البلكونة كي أصل لشقة السيدة الحامل"، مضيفة "دخلت لقيت السيدة الحامل مغمى عليها والبيبي متواجد بجوارها".

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