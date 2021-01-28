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توك شو

تباهي شخصية قوية وبها حياء المرأة.. رانيا فريد شوقي تكشف كواليس مشاركتها في «ضربة معلم»

الخميس 28/يناير/2021 - 01:28 ص
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
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هاني حسين
كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل ضربة معلم .

وقالت رانيا فريد شوقي في حوارها في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" استغربت من اختياري لتجسيد شخصية تباهي في مسلسل ضربة معلم ولكنني وافقت على الفور وبحب أؤدي أدوار لا يتوقعها الجمهور ".

وتابعت رانيا فريد شوقي:" قمت بتجهيز الشخصية مع مخرج المسلسل ومصممة أزياء المسلسل للتوصل إلى الشكل النهائي للشخصية".

وأكملت رانيا فريد شوقي:"  شخصية تباهي تعتبر معلمة في السوق ولم تكن صاحبة قهوة او تاجرة مخدرات وبها حياء المرأة ولكنها شخصية قوية ".

 ومن جانبه قال إسماعيل فاروق مخرج مسلسل ضربة معلم:" كان  نرغب في  دخول البيوت بمسلسل اجتماعي جيد  وإرسال مجموعة من الرسائل الاجتماعية الهامة وعلى رأسها بر الأم ".

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