ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يكشف آخر تطورات موقف احتراف مصطفى محمد وعودة أيمن حفني.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 12:53 ص
مصطفي محمد
مصطفي محمد
Advertisements
حسن العمدة
قال عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، إنه لا مفاوضات مع نادي سانت إيتيان الفرنسي، بشأن ضم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، بعد اتهامات النادي الفرنسي لأشخاص محسوبين على القلعة البيضاء.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك أغلق ملف التفاوض تمامًا مع نادي سانت إيتيان الفرنسي، خاصة بعد الاتهامات التي ألقاها على نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن جالطة سراي أيضًا تفاوض بشأن ضم اللاعب إلا أنها مفاوضات شفوية.

وتابع أن مصطفى محمد يفضل الدوري الفرنسي على التركي منذ البداية، إلا أن الأمور تأزمت وتم إغلاق الملف مع سانت إيتيان تمامًا، مشيرًا إلى أن كل المؤشرات تشير إلى استمرار مصطفى محمد مع الفريق الأبيض وعدم الاحتراف خاصة وأن الميركاتو الشتوي على وشك الانتهاء، في ظل غلق باب التفاوض مع سانت إيتيان والمفاوضات الشفوية من جانب جالطة سراي والتي لم ترتقي للرسمية.

وواصل عصام سالم، حديثه أن مصطفى محمد يتمنى خوض تجربة الاحتراف ويضغط على إدارة سانت إيتيان من أجل الموافقة على شروط الزمالك، إلا أن إدارة الأبيض رفضت الأمر تمامًا، بعد الإساءة التي وجهها رئيس النادي لمسؤولو الأبيض.

واستكمل حديثه بشأن إمكانية عودة أيمن حفني للفريق، مؤكدًا أن حديث اللاعب عن نادي الزمالك يبدو عاطفيًا، ولاقى ترحيبًا كبيرًا من جانب نادي الزمالك مسئولين وجماهير، إلا أن هناك واقع لابد من النظر إليه وهو يتعلق بالمدير الفني جايمي باتشيكو، الذي يحسم أمره بناءً على حاجته للاعب من عدمه، وخلال ساعات سيحسم موقفه من عودة اللاعب إما بالعودة أو الرفض بناءً على قرار المدرب.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد شرط الزمالك.. هل يوافق «سانت إتيان» على دفع 6 ملايين دولار لضم مصطفى محمد؟

مدرب جالطة سراي: أسعى للتعاقد مع مصطفى محمد لاعب الزمالك

الزمالك يغلق الباب فى وجه جالطا سراي التركي بشأن احتراف مصطفى محمد

جالاتا سراي يقرر صرف النظر عن التعاقد مع مصطفي محمد..تفاصيل

اخبار الرياضة.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن دوري الأبطال.. خناقة الزمالك وسانت إيتيان

الزمالك يكشف موقف مصطفى محمد بعد إنهاء المفاوضات مع سانت إيتيان

ترشيحاتنا

بوتين: الحرب العالمية الثالثة ستقضي على البشرية

تفاصيل تعرض الفنانة وفاء عامر للتحرش

تعرف على اسعار ومواصفات سيارات DL الكهربائية بديل التوك توك في مصر

بسبب خطأ طبي.. بسمة وهبة تعلن إصابتها بشلل عضلي

لسبب غريب .. عروس تستغيث بوالدتها يوم الصباحية

لإطالة العمر وتقليل الشيخوخة.. 16 فائدة لتناول عصير الرمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في دقيقتين.. طريقة عمل البان كيك

بفستان لامع .. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ملك أحمد زاهر