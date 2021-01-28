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3.8 مليار جنيه.. طارق سليمان: إجمالي التمويل في زيادة منذ بداية المشروع القومي للبتلو

الخميس 28/يناير/2021 - 01:23 ص
المشروع القومي للبتلو
المشروع القومي للبتلو
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ندى رأفت

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن المشروع القومي للبتلو كان يسمح بذبح حيوان يعطي تقريبًا حوالي 30 كيلو جرام لحمة، ولكن مع قرارات وزارة الزراعة أصبح الحيوان اليوم يعطى حوالي 250 كيلو جرام لحمة.

وأضاف " طارق سليمان " في مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بقرارات الوزارة أصبح العائد من الحيوان يصل إلى 7 أضعاف مما كان عليه ، مشيرًا إلى أن منذ بدء المشروع القومي للبتلو ، وإجمالي التمويل في زيادة.


وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن إجمالي تمويل مشروع البتلو وصل إلى 3.8 مليار جنيه ويبلغ عدد المستفدين من هذه الزيادة حوالي 20 ألف.


وأكمل "سليمان" أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو 3 أضعاف من إجمالي ما تم تمويله خلال الأربع سنوات الماضية، معقبا: "طبقًا للحظر الدقيق للثروة الحيوانية في مطلع 2020، قدرنا اكتفائنا الذاتي من اللحوم الحمراء لكي تصبح حوالي 52%".

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