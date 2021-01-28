أجبروه على ارتداء قميص نوم .. القبض على المتهمين باحتجاز يوتيوبر شهير

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض علي شاب وزوجته اتهمهما يوتيوبر شهير باستدراجه إلى فيلا وتصويره مرتديا قميص نوم حريمي وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة .





وقال المجني عليه في بلاغه، إنه تعرف على فتاة عن طريق فيس بوك، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية، وانفصل عنها، وأفاد بأنها اتصلت به، وطلبت منه الحضور والغناء في عيد ميلادها، واصطحبته إلى فيلا في هضبة الأهرام، وما إن وصل، فوجئ بشاب وفتاة، وتعدوا عليه بالضرب، واوثقوه بالحبال، وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة، واحتجزوه لمدة يومين.





وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين وهم، فتاة ثلاثينية سبق اتهامها فى قضايا آداب، وشاب سابق اتهامه فى قضايا مخدرات، وصديقتهما.





وكشفت التحريات، أن مقدم البلاغ، سبق وان هدد المتهمة بنشر صور خاصة تجمعهما قبل زواجها، وعندما أخبرت زوجها، طلب منها استدراجه للفيلا الخاصة بهما، وفور وصوله، هدداه وأجبراه على ارتداء ملابس نسائية، وصوراه في أوضاع مخلة لابتزازه بها.





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وعثر بحوزتهم على ضبط هاتفه المحمول والإيصالات التي وقعها، فضلا عن هاتف المتهمة، يتضمن فيديو للمجني عليه، مرتديا قميص نوم، وفيديو آخر أثناء تقييده.



