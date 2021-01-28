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فن

تعرف على موقف عمرو دياب من خلاف رامي صبري وعزيز الشافعي

الخميس 28/يناير/2021 - 04:43 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
أكد الملحن عزيز الشافعي، أن الفنان عمرو دياب لم يبدِ رأيه في الخلاف بينه وبين المطرب رامي صبري.

قال عزيز الشافعي، في تصريحات صحفية أن الهضبة عمرو دياب، لم يعلق على الأمر ولم يتحدث عنه بالرغم من ان الخلاف على أغنية خاصة به وهي أغنية "شكرًا".

يذكر أن بدأت الأزمة عندما هاجم المطرب رامي صبري الملحن عزيز الشافعي بعد أن أخذه منه لحن أغنية وأعطاها للهضبة عمرو دياب، 
وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي، وهى أغنية شكرا وسبنا أغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".

ورد عزيز الشافعي عبر حسابه على "فيسبوك": "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا فى نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".

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