طالعين كسبانين.. فرح سعيد: مصر خرجت فائزة بنجاح تنظيم بطولة كرة اليد والروح القتالية

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن الرياضة دائما ما تقوم بجمع المواطنين، مشيرة: "منتخب مصر لكرة اليد قاموا بأداء عظيم وبروح قتالية، وأحنا طالعين كسبانين".





وأضافت "فرح" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، خرج منتخب مصر فائزين، نتيجة إشراف مصر على بطولة كرة اليد برغم ظروف كورونا.





وتابعت أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وجه التحية للمنتخب المصرى، مقدما التحية والتقدير لمنتخب مصر لكرة اليد للرجال على أدائهم البطولي بمباراة الدور ال8 أمام منتخب الدنمارك، متنمنيا لهم التوفيق فى المستقبل.



