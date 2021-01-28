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منوعات

معالم بريطانيا مضاءة باللون الأرجواني بسبب الهولوكست.. صور

الخميس 28/يناير/2021 - 09:59 ص
بريطانيا مضاءة باللون
بريطانيا مضاءة باللون الأرجواني
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أماني إبراهيم
خصصت بريطانيا احتفالا بسيطا يتناسب مع ذكرى الهولوكست وحرق اليهود، حيث أضاءت المعالم الشهيرة في جميع أنحاء البلاد باللون الأرجواني، أمس، لتذكر ملايين الأشخاص الذين ماتوا خلال الهولوكوست.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت عين لندن ومتحف التاريخ الطبيعي وقصر وستمنستر وجسر الألفية في نيوكاسل من بين المباني التي أصبحت مميزة بالضوء في يوم ذكرى الهولوكوست.

وجاء ذلك بينما تحدث الأمير تشارلز أمير ويلز عن الزيادة المقلقة للأخبار المزيفة وحث الناس على تحدي أولئك الذين يروجون لنظريات المؤامرة التي لا أساس لها من الصحة.

تحدث تشارلز عن الحاجة إلى أن يكون الشخص نورا في الظلام" حيث وضع الناس في جميع أنحاء البلاد الشموع في نوافذهم لتذكر الشعب اليهودي، وفي حديثه خلال حفل على الإنترنت ليلة الأربعاء للتأمل في ملايين اليهود والأقليات الأخرى الذين قُتلوا في معسكرات الاعتقال في الحرب العالمية الثانية ، قال تشارلز إن الناس يجب أن يتذكروا أولئك الذين نجوا من اضطهاد النازيون.

لكنه حذر أيضًا وقال: "لقد رأينا أيضًا اعتداءات وتزايد للأخبار الكاذبة التي لا تعتمد على الواقع، ورأينا السبب مرفوضًا، والموضوعية تم التخلي عنها، والتاريخ مهمل، حتى الهولوكوست تم إنكاره".

وأضاف: "بينما أتحدث، فإن الجيل الأخير من الشهود الأحياء يعيشون بشكل مأساوي في هذا العالم، وهذا هو الوقت الذي نتمكن فيه، كل على طريقته الخاصة، أن نكون النور الذي يضمن عدم عودة الظلام أبدًا".

وكانت دوقة كامبريدج ولاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز ورئيس الوزراء من بين الذين دعموا يوم الذكرى، وكان بوريس جونسون أحد القادة السياسيين الذين قرأوا سطور من قصيدة في حفل عبر الإنترنت.
معالم بريطانيا مضاءة باللون الأرجواني بسبب الهولوكست.. صور
معالم بريطانيا مضاءة باللون الأرجواني بسبب الهولوكست.. صور
معالم بريطانيا مضاءة باللون الأرجواني بسبب الهولوكست.. صور
معالم بريطانيا مضاءة باللون الأرجواني بسبب الهولوكست.. صور
معالم بريطانيا مضاءة باللون الأرجواني بسبب الهولوكست.. صور
معالم بريطانيا مضاءة باللون الأرجواني بسبب الهولوكست.. صور
معالم بريطانيا مضاءة باللون الأرجواني بسبب الهولوكست.. صور
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