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فن

نجمة عالمية تعلن عن حملها بهذه الطريقة

الخميس 28/يناير/2021 - 09:55 ص
النجمة العالمية هالزى
النجمة العالمية هالزى
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أحمد إبراهيم
نشرت النجمة العالمية هالزى عددا من الصور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيها عن حملها لأول مرة. 

وظهرت هالزى فى الصورة ببطن منتفخ، حيث يبدو أنها فى الشهور المتقدمة من الحمل وصورا أخرى وهى عارية واكتفت بالتعليق على الصورة قائلة: "مفاجاة". 

ولم تكشف هالزى عن جنس طفلها فى المنشور الذى اعلنت به الخبر وتلقت عديد من التعليقات الايجابية على الصورة من قبل متابعيها، حيث قالت باركوا لها على حملها. 

وتعد النجمة هالزى احدى النجمات اللاتى يثرن الجدل الشديد من خلال أفعالها غير المالوفة ولعل آخرها تخليها عن شعرها.  
نجمة عالمية تعلن عن حملها بهذه الطريقة
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