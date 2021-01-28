تستحقي العالم.. ابنة اصالة تهنئ هند صبري لحصولها علي ثاني أوسمتها الفرنسية

و علقت شام قائلة :" ألف مبروك يا هند يا مذهلة أنتي تستحقي العالم وأكثر من ذلك بكثير "

تسلمت النجمة هند صبري مساء امس، من السفير الفرنسي بالقاهرة وسام Officier des art etblettres.





ليصبح هذا ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في الثقافة والفنون.





وجرت مراسم تسلمها الوسام في حفل بالسفارة الفرنسية اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب الإجراءات الاحترازية للكورونا.





على صعيد آخر تسلم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المنتج والسيناريست محمد حفظي وسام الآداب والفنون من درجة فارس في الحفل نفسه.





يذكر أن وسام الفنون والآداب هو جائزة شرفية فرنسية، تأسست بتاريخ 2 مايو 1957 ويتم منحها من طرف وزارة الثقافة، مكافأة «لأولئك الذين تميزوا من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال مساهماتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا وفي العالم أجمع».





وحصل عليه من قبل في درجاته المختلفة كل من فيروز وماجدة الرومي وايشوريا راي والممثل الأمريكي جورج كلوني، والمطربة الأمريكية تينا تيرنر، والممثلة الأمريكية أوما ثورمان، والممثل الهندي أميتاب باتشان، والكاتبة الفرنسية إيمانويل برنهايم، والمخرجة والكاتبة المسرحية الفرنسية ليتسيا دوش، والكاتب المسرحي البريطاني ديفيد برادبي.





أما في مصر فقد حصل على الوسام الأديب الراحل نجيب محفوظ، والروائي والصحفي جمال الغيطاني والمخرج يوسف شاهين.