توفير فرص عمل أهمها.. برلماني يعدد فوائد مشروع تطوير الريف المصري

قال النائب، أمين مسعود أمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، إن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير قرى الريف المصري ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف ، يأتي في إطار سعيها للنهوض بحياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة وآدمية لمواطنيها ، مشيرًا إلى وأنه على مدار سنوات طويلة عانى الريف من التهميش والإهمال الواضح، الأمر الذي ترتب عليه تدني مستوى المعيشة به ، وانخفاض مساهمتها في المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية مما يعوق حركة تحقيق التنمية المستدامة.





و اشار " مسعود" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن هناك فوائد عديدة لمشروع تطوير الريف المصري أبرزها:" الإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا ، تمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين ، إلى جانب تحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، مؤكدًا على أن القرية تعد بمثابة وحدة الاساس في بناء الدولة، وتطويرها أمر ضروري.













ولفت أمين سر لجنة الاسكان إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، بداية من تنمية الإنسان ، إلى البنية الإقتصادية، وكذا مشروعات البنية التحتية، و صولا إلى تنمية مستدامة وحقيقة للمجتمع ككل، مشيدًا بدورها وحرصها الكبير على الاستثمار فى الإنسان المصري، والذي يعد بمثابة الاستثمار الأكبر فى الوصول إلى تنمية حقيقة ومستدامة.













و اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء ، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.





وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير الريف المصرى، فضلًا عن الموقف التنفيذي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، والمحطة المركزية للحافلات، فضلًا عن مستجدات ربط الأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية ببعضها البعض.





وفي هذا السياق، وجه الرئيس بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق.





وقد تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً الموقف التنفيذي لتوفير المعدات الهندسية اللازمة تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى برفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.





بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمدينة الجلالة، وتطوير المنطقة السياحية بالهرم، فضلًا عن شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، والتي ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وخفض نسبة التلوث.





كما وجه الرئيس بمواصلة العمل على تطوير الشبكة القومية للطرق والمحاور وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تحقيق أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لضمان انسيابية الحركة واستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين.