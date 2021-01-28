جامعة بنها تتقدم 98 مركزاً في تصنيف ويبومتركس الإسباني

اعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها تقدم جامعة بنها 98 مركزًا على مستوى العالم وفقًا لتصنيف ويبومتركس الاسباني أصدار يناير ٢٠٢١، حيث احتلت المركز 1515 بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم شاركت بالتصنيف وذلك في إطار سياسة الجامعة في العمل على تحقيق مزيدا من التقدم في ملف التصنيفات العالمية.

وعلى صعيد العالم العربي احتلت الجامعة المركز 24 من بين 1216 جامعة عربية، وعلى الصعيد الأفريقي احتلت الجامعة المركز 26 من بين 1907 جامعة أفريقية ومحليا حصلت الجامعة على المركز الثامن ضمن 72 جامعة مصرية حكومية وخاصة واهلية شاركت في التصنيف.

واشار الجيزاوي إلى تقدم جامعة بنها 113 مركزًا في مؤشر الانفتاح Openness، كما تقدمت 112 مركزا في مؤشر التميز البحثي (Excellence) عن الإصدار السابق في يوليو 2020 وأن هذا يعبر عن نجاح برامج دعم البحث العلمي التي تطلقها الجامعة لدعم الباحثين بها.

من جانبه أضاف الدكتور شادي المشد مدير البوابة الإلكترونية أن جامعة بنها حصلت على المركز 4832 عالميًا في مؤشر التأثير (Impact) بتقدم 61 مركزا مقارنة بإصدار يوليو 2020.

وأشار إلى أن مؤشر التواجد (Presence) والخاص بحجم الموقع لم يعد ضمن مؤشرات التقييم وفق اعلان ويبوميتركس لطريقة التقييم Methodology بعد تعديلها.

من ناحية اخري شاركت جامعة بنها في فعاليات الاجتماع الأول للجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة كعضو تنفيذي باللجنة القومية والتي تستضيفه جامعة الإسكندرية " اون لاين " عبر تطبيق زووم.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها إن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات الهامة منها التعريف بأهداف اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة وعرض الخطة التنفيذية الحالية والمعتمدة.

كما ناقش الاجتماع إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني للشراكة والعمل معا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع خطة عمل ودورات تدريبية وورش عمل للتعريف بأهداف اللجنة بالجامعات المصرية وايضا وضع منهجية لمؤشرات الأداء للجامعات المصرية تماشيا مع المؤشرات الدولية ومؤشرات الأمم المتحدة ، بالاضافة الي مناقشة إمكانية التعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة و حصول اللجنة علي عضوية برنامج الأثر الأكاديمي للأمم المتحدة.

يذكر أن جامعة بنها قد حصلت علي ترتيب 101-200 بين الجامعات العالمية والمركز الاول علي المستوى المحلي بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية في تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة 2020 .