عبر تطبيق زووم.. جامعة بنها تشارك في اجتماع اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة

شاركت جامعة بنها في فعاليات الاجتماع الأول للجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة كعضو تنفيذي باللجنة القومية والتي تستضيفه جامعة الإسكندرية " اون لاين " عبر تطبيق زووم.





وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها إن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات الهامة منها التعريف بأهداف اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة وعرض الخطة التنفيذية الحالية والمعتمدة.





كما ناقش الاجتماع إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني للشراكة والعمل معا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع خطة عمل ودورات تدريبية وورش عمل للتعريف بأهداف اللجنة بالجامعات المصرية وايضا وضع منهجية لمؤشرات الأداء للجامعات المصرية تماشيا مع المؤشرات الدولية ومؤشرات الأمم المتحدة ، بالاضافة الي مناقشة إمكانية التعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة و حصول اللجنة علي عضوية برنامج الأثر الأكاديمي للأمم المتحدة.





يذكر أن جامعة بنها قد حصلت علي ترتيب 101-200 بين الجامعات العالمية والمركز الاول علي المستوى المحلي بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية في تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة 2020 .





وشارك في الاجتماع الدكتور محمد بسيوني مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها.





وكان الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قد استقبل زيارة فريق المحاكاة لكلية التربية استعدادا للتقدم للاعتماد البرامجي وذلك بحضور الدكتورة ايمان عبد الحق عميدة الكلية.





والتقى " الجيزاوى "، بأعضاء الفريق برئاسة الدكتور محمود عابد أبو الروس الأستاذ بكلية الطب البيطرى، والدكتور طاهر محمد الهادي أستاذ اللغويات التطبيقية بجامعة قناة السويس وعميد المعهد العالي للغات بالسادس من أكتوبر، والدكتورة إيمان أحمد هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية وأستاذ طرق تدريس اللغة العربية ، والدكتور نادر عبد الدايم أستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس.





وقال الجيزاوى إن كلية التربية تعد أول كلية بالجامعة تستعد للاعتماد البرامجي، مشيرا إلى أن زيارة المحاكاة تأتى فى اطار استعدادات الكلية للتقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك لاعتماد عدد من البرامج الأكاديمية بالكلية.





واضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة ان ادارة الجامعة لا تألوا جهدا فى ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.





من جانبها قالت الدكتورة إيمان عبد الحق عميدة الكلية إن الكلية تسعى لاعتماد 4 برامج وهم إعداد برنامج معلم اللغة العربية ، ومعلم اللغة الإنجليزية، ومعلم التاريخ، ومعلم الفلسفة، مشيرة الى أن عقب انتهاء الزيارة سوف تقوم الكلية بناء على تقرير اللجنة بالتقدم للهيئة القومية للاعتماد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد البرامج.