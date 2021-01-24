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تعليم

فريق محاكاة يزور تربية بنها استعدادا للاعتماد البرامجي.. صور

الأحد 24/يناير/2021 - 11:39 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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إبراهيم الهوارى
إستقبل الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، زيارة فريق المحاكاة لكلية التربية استعدادا للتقدم للاعتماد البرامجي وذلك بحضور الدكتورة ايمان عبد الحق عميدة الكلية.

والتقى " الجيزاوى "، بأعضاء الفريق برئاسة الدكتور محمود عابد أبو الروس الأستاذ بكلية الطب البيطرى، والدكتور طاهر محمد الهادي أستاذ اللغويات التطبيقية بجامعة قناة السويس وعميد المعهد العالي للغات بالسادس من أكتوبر، والدكتورة إيمان أحمد هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية وأستاذ طرق تدريس اللغة العربية ، والدكتور نادر عبد الدايم أستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وقال الجيزاوى إن كلية التربية تعد أول كلية بالجامعة تستعد للاعتماد البرامجي، مشيرا إلى أن زيارة المحاكاة تأتى فى اطار استعدادات الكلية للتقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك لاعتماد عدد من البرامج الأكاديمية بالكلية.

واضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة ان ادارة الجامعة لا تألوا جهدا فى ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان عبد الحق عميدة الكلية أن الكلية تسعى لاعتماد 4 برامج وهم إعداد برنامج معلم اللغة العربية ، ومعلم اللغة الإنجليزية، ومعلم التاريخ، ومعلم الفلسفة، مشيرة الى أن عقب انتهاء الزيارة سوف تقوم الكلية بناء على تقرير اللجنة بالتقدم للهيئة القومية للاعتماد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد البرامج.
فريق محاكاة يزور تربية بنها استعدادا للاعتماد البرامجي.. صور
فريق محاكاة يزور تربية بنها استعدادا للاعتماد البرامجي.. صور
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