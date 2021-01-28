احتفالا باليوم الوطني للبيئة.. محافظ البحر الأحمر: مشروع المانجروف نموذج للعمل الحكومى.. ونقيب الزراعيين: يحقق 9 فوائد فى عدة مجالات

محافظ البحر الأحمر: مشروع المانجروف بالبحر الأحمر نموذج للعمل الحكومي الجماعي

نقيب الزراعيين: مشروع «المانجروف» يحقق 9 فوائد للبيئة والسياحة

المانجروف تلعب دورًا هامًا في دعم إنتاجية الشعاب المرجانية القريبة









تفقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، يرافقه الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والمشرف على مشروع استزراع غابات المانجروف، متابعة أعمال المشروع بمنطقة سفاجا، وذلك بحضور اللواء البنداري، سكرتير عام المحافظة، وعدد من مسئولي المحافظة ورئيس قطاع محميات البحر الأحمر.









وأشاد المحافظ بالأنشطة التي تنفذ وبالمساحات التي تمت زراعتها وأضيفت لمساحة غابات المانجروف بالبحر الأحمر وبرنامج إنتاج نحل العسل من غابات المانجروف كأحد المشروعات الصغيرة للأهالي المقيمين حول غابات المانجروف، وأشاد كذلك بمشاركة طلاب المدارس والجامعات في زراعه المانجروف ورفع الوعي البيئي لديهم.









من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والمشرف على مشروع استزراع غابات المانجروف، إن المشروع يحقق 9 فوائد ترتبط بالتقليل من مخاطر المناخ بالمنطقة، موضحا أنه يستهدف في المرحلة القادمة الامتداد والتوسع في استزراع أشجار المانجروف على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة الغردقة، وذلك بدعم مالي من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للاستفادة منها في إعادة التوازن البيئي في المنطقة.









وشدد «خليفة» على أن بين هذه المزايا تعتمد على التوسع في زراعة هذه الأشجار ذات الأهمية الاقتصادية، لأنها تلعب دورًا هامًا في دعم إنتاجية الشعاب المرجانية القريبة، موضحا أن غابات المانجروف تعد من أكثر المناطق جذبا للسياحة، فهي تحتوي على تنوع هائل من أشجار المانجروف والحياة البحرية المتنوعة ومنها الطيور، والشعاب المرجانية والحشائش البحرية والأسماك الملونة وأسماك القرش وعروس البحر والدرافيل وغيرها من الكائنات البحرية النادرة.









وأضاف المشرف على مشروع استزراع غابات المانجروف، أن المشروع ساهم في إعادة تأهيل 6 مواقع على ساحل البحر الأحمر، منها ثلاث مناطق في القلعان وحماطة جنوب مرسى علم، وثلاث مواقع جنوب سفاجا.









وأوضح أنه تم إنشاء 2 صوبة لإكثار أشجار المنجروف في سفاجا وحماطة، وتم استزراع 30 ألف شتلة من أشجار الشورة، و18 ألف شتلة من أشجار القندل في المواقع المختارة ضمن مواقع المشروع.









وأكد «خليفة» أن هذه الميزة النسبية هي التي سوف تساهم في انتعاش قطاع السياحة بمحافظة البحر الأحمر عقب انتهاء موجة انتشار فيروس كورونا، والذي بات النشاط الاقتصادي الأول بالمحافظة وتفوق كثيرا على صناعة البترول الموجودة بالمنطقة، مشيرا إلى أن القيمة التقريبية للأسماك التي تم صيدها والمرتبطة بأشجار المانجروف بقيمة تصل إلى أكثر من 130 مليون دولار على ساحل مصر والتي تتزايد سنويا.









وأشار المشرف على مشروع استزراع غابات المانجروف، إلى أن المشروع يساهم في توفير فرص العمل وتشكيل مجتمع عمراني كبير ساهم كثيرا من تقليل حجم البطالة في المحافظة.









ولفت إلى أنه وفقا للإحصائيات المؤكدة، تبين أن ‏85‏% على الأقل من إجمالي السائحين الأجانب الوافدين من مختلف دول العالم للبحر الأحمر يقومون برحلات غطس من أجل التمتع بالكائنات البحرية الموجودة في منطقة البحر الأحمر.









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وطالب المشرف على مشروع استزراع غابات المانجروف، بتنفيذ مشروع قومي للتوسع في زراعة غابات المانجروف بامتداد سواحل البحر الأحمر على خليج السويس وجنوب سيناء، للمساهمة في زيادة الدخل القومي والإنتاج السمكي والترويج السياحي ومواجهة تآكل هذ السواحل، وحماية الاستثمارات السياحية والمناطق العمرانية بهذه المناطق، فضلا عن تحملها الظروف البيئية غير المناسبة مثل ملوحة المياه والتربة والملوثات الأخرى.









من جانبه، أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، في تصريحات صحفية الخميس أن خطة الدولة للتوسع في أشجار المانجروف لدورها في حماية السواحل عن طريق الحد من تآكلها بفعل الأمواج والأعاصير وحركة المد والجزر القوية.









وقال «صقر»، إن أشجار المانجروف وتعد بمثابة خط الدفاع الثاني بعد الشعاب المرجانية، فهي تلعب دورًا حيويًا في حماية الشواطئ من الموجات المتكررة، وتأثير العواصف أو تأثير موجات "تسونامي" على هذه المناطق، موضحا أنها تعمل على تنقية المياه من المعادن الثقيلة.









وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمي أن أشجار المانجروف تتميز بقدرة فائقة على امتصاص وتخزين الكربون بمعدل أسرع تجعلها حيوية في مكافحة تغير المناخ، وتوفر أشجار المانجروف مناطق حماية للنحل من الظروف القاسية، مثل الطقس البارد والجفاف والأمطار الموسمية والفيضانات.







