رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات نهاية العام لطلاب الفرقة السادسة بالطب البشري

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، سير أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2020 /2019، لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب البشري، والبالغ عددهم 315 طالب وطالبة، يرافقه الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية، والمحاسب اشرف القاضي القائم بعمل امين عام الجامعة.









خلال جولته ببعض اللجان اطمئن رئيس الجامعة علي انتظام وانضباط الإمتحانات، وتأكد من مدي ملاءمتها لمستوي الطلاب، وشدد علي الطلاب والملاحظين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتقال عدوي فيروس كورونا.



