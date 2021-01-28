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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات نهاية العام لطلاب الفرقة السادسة بالطب البشري

الخميس 28/يناير/2021 - 01:37 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2020 /2019، لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب البشري، والبالغ عددهم 315 طالب وطالبة، يرافقه الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية، والمحاسب اشرف القاضي القائم بعمل امين عام الجامعة.


خلال جولته ببعض اللجان اطمئن رئيس الجامعة علي انتظام وانضباط الإمتحانات، وتأكد من مدي ملاءمتها لمستوي الطلاب، وشدد علي الطلاب والملاحظين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتقال عدوي فيروس كورونا. 

وقال الدكتور حسان النعماني، أن الإمتحانات بدأت في   27 أكتوبر2020   مقرر الجراحة العامة وانتهت 27 يناير 2021، بمقرر التوليد وأمراض النساء، موضحًا أنه تم استثناء هذه الدفعة من إجازة منتصف العام بقرار من مجلس الوزراء حتى يتثنى لهم استلامهم العمل كأطباء تدريب في أول مارس 2021.
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