خطوات عمل عقد مسجل للسيارة ورسوم التسجيل في الشهر العقاري.. تفاصيل

انتشرت مؤخرا عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة في السوق المصرية، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة و ظهور الأفر برايس مما يتسبب في عزوف المشترين واتجاههم للسيارات المستعملة وكسر الزيرو، وفي هذا السياق اطرح عليكم خطوات عمل عقد مسجل للسيارة
و صيغة عقد بيع سيارة مسجل بالشهر العقاري وجدول رسوم تسجيل السيارات بالشهر العقاري 2021 و صلاحية العقد المسجل للسيارات
خطوات عمل عقد مسجل للسيارة
يذهب صاحب السيارة إلى أقرب شهر عقاري لمحل سكنه المكتوب في بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية ثم يتجه إلى الموظف المنوط بهذا الشأن في مكتب الشهر العقاري، ويجب أن يقدم المستندات المطلوبة.
1- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع
2- رخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور فى حالة انتهاء الرخصة
3- اسم المشترى ووظيفته وعنوانه وجنسيته
4- يتم تحديد تكلفة العقد بناء على سنة الموديل وسعة المحرك
صيغة عقد بيع سيارة مسجل بالشهر العقاري
إنه في اليوم ـــــــــــ الموافق ــــــــــــــ بين كلا من:
الطرف الأول البائع/ ـــــــــــــــــ العنوان/ ـــــــــــــــــــــــــ رقم القومي/ ـــــــــــــــ
الطرف الثاني المشتري/ ــــــــــــــ العنوان/ــــــــــــــــــــــــ رقم القومي/ــــــــــــــــ
بعد أن يقر الطرفين أهليتهم القانونية، وهذه هي صيغة عقد بيع سيارة مسجل بالشهر العقاري، يتم التعاقد والاتفاق على البنود الآتية:
البند الأول: هذا البند هذا ببيانات السيارة المباعة للطرف الثاني، باع الطرف الأول وتنازل عن السيارة بكافة الضمانات القانونية للطرف الثاني، رقم السيارة ــــــ، ملاكي ـــــــ مرور: ـــــــ، ماركة: ـــــــــ، موديل: ــــــــــ، شاسيه: ـــــــــــ، موتور : ــــــــــــــــ، سعة المحرك:ــــــــ ، اللون : ــــــــ.
البند الثاني: خاص بالمبلغ الذي تم دفعه والمبلغ المتبقي، تم التنازل وبيع السيارة مقابل مبلغ مقداره حوالي ــــــــــــ جنيه مصري فقط لا غير، قام المشتري بدفع مبلغ مقداره ــــــــــ جنيه مصري فقط لا غير، أما باقي المبلغ هو مبلغ ــــــــــ جنيه مصري فقط لا غير، على أن يلتزم الطرف الثاني على سداد قيمة السيارة بالكامل في فترة أقصاها ـــــــــــــــــ.
البند الثالث: مصروفات ورسوم لنقل الملكية: يلتزم المشتري وهو الطرف الثاني بكافة المصروفات وكافة رسوم عن نقل الملكية في إدارة المرور المختصة، ويلتزم أيضا برسوم عقد البيع الذي يتم تسجيلها بالشهر العقاري.
البند الرابع: هو بند الخاص بالتسليم، حيث يقر الطرف الأول أنه ملتزم بتسليم السيارة للطرف الثاني وهو المشتري، بعد تحرير العقد المسجل النهائي في الشهر العقاري وذلك بعد أن يتسلم باقي مستحقاته.
وهناك إقرار استلام السيارة: أقر أنا المشتري ــــــــ رخصة قيادة رقم ــــــــــ ، أنني قد استلمت السيارة في اليوم الموافق ــــــــــ، وذلك في تمام الساعة ــــــــــــ، ومنذ تلك اللحظة أصبحت أنا المسؤول كل المسؤولية المدنية والجنائية عن هذه السيارة، المقر بما فيه/ ـــــــــــ، التوقيع/ ــــــــــــــ.
جدول رسوم تسجيل السيارات بالشهر العقاري 2021
تبدء رسوم تسجيل السيارات بالشهر العقاري من 225 جنيه لموديلات 2001 وما قبلها وتتدرج الي 1725 جنيه لموديلات 2019 ولأن هذه السيارات لا يوجد فيها موديلات 2019 فبالتالي السعر لن يطبق عليها في الحد الأدني وربما تكون آخر موديلاتها في 2008 من طرازات 128 بتكلفة 520 جنيه.
أما سيارات من 2001 فما فوق فتبدأ من 325 جنيه لموديلات 2001 وما قبلها وصولا الي 2940 جنيه لموديلات 2019 والتي لا توجد كذلك من نفس السيارة ، بينما السيارات بمحركات أكبر من 2000 وحتى 4000 سي سي فتبدأ من 375 جنيه لموديلات 2001 وما قبلها وصولًا الي 3800 جنيه لموديلات 2019 .
أما الموديلات 4000 سي سي وما فوق فتبدأ رسومها من 525 جنيه وتصل الي 8425 جنيه لأعلى الموديلات التي تقدم كموديلات 2019 بينما يبدأ الميكروباص من 625 جنيه ويصل الي 6100 جنيه لأحدث طراز والنقل واحد طن تبدأ من 425 جنيه وصولًا الي 1400 جنيه لموديلات 2019 .
صلاحية العقد المسجل للسيارات
عقد السيارة المسجل لا توزجد له فترة صلاحية معينه علي عكس الشائع انه عند توقيع المشتري امام موظف مكتب الشهر العقاري يكون ساري لمدة سنة واحدة , ولكن الحقيقة انه عند توقيع المشتري علي عقد شراء السيارة و بمرور مدة شهر او اكثر يدفع المالك الجديد ضرية و ثلث كغرامة تأخير , اما في حاله عدم توقيع المشتري تكون مدة الترخيص مفتوحة و بدون غرامة و يسدد الضريبه في المرور التالبع له فقط .