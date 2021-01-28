خطوات عمل عقد مسجل للسيارة ورسوم التسجيل في الشهر العقاري.. تفاصيل

و صيغة عقد بيع سيارة مسجل بالشهر العقاري و جدول رسوم تسجيل السيارات بالشهر العقاري 2021 و صلاحية العقد المسجل للسيارات

خطوات عمل عقد مسجل للسيارة

يذهب صاحب السيارة إلى أقرب شهر عقاري لمحل سكنه المكتوب في بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية ثم يتجه إلى الموظف المنوط بهذا الشأن في مكتب الشهر العقاري، ويجب أن يقدم المستندات المطلوبة.

1- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع

2- رخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور فى حالة انتهاء الرخصة

3- اسم المشترى ووظيفته وعنوانه وجنسيته

4- يتم تحديد تكلفة العقد بناء على سنة الموديل وسعة المحرك

صيغة عقد بيع سيارة مسجل بالشهر العقاري

إنه في اليوم ـــــــــــ الموافق ــــــــــــــ بين كلا من:

الطرف الأول البائع/ ـــــــــــــــــ العنوان/ ـــــــــــــــــــــــــ رقم القومي/ ـــــــــــــــ

الطرف الثاني المشتري/ ــــــــــــــ العنوان/ــــــــــــــــــــــــ رقم القومي/ــــــــــــــــ

بعد أن يقر الطرفين أهليتهم القانونية، وهذه هي صيغة عقد بيع سيارة مسجل بالشهر العقاري، يتم التعاقد والاتفاق على البنود الآتية:





البند الأول: هذا البند هذا ببيانات السيارة المباعة للطرف الثاني، باع الطرف الأول وتنازل عن السيارة بكافة الضمانات القانونية للطرف الثاني، رقم السيارة ــــــ، ملاكي ـــــــ مرور: ـــــــ، ماركة: ـــــــــ، موديل: ــــــــــ، شاسيه: ـــــــــــ، موتور : ــــــــــــــــ، سعة المحرك:ــــــــ ، اللون : ــــــــ.

البند الثاني: خاص بالمبلغ الذي تم دفعه والمبلغ المتبقي، تم التنازل وبيع السيارة مقابل مبلغ مقداره حوالي ــــــــــــ جنيه مصري فقط لا غير، قام المشتري بدفع مبلغ مقداره ــــــــــ جنيه مصري فقط لا غير، أما باقي المبلغ هو مبلغ ــــــــــ جنيه مصري فقط لا غير، على أن يلتزم الطرف الثاني على سداد قيمة السيارة بالكامل في فترة أقصاها ـــــــــــــــــ.

البند الثالث: مصروفات ورسوم لنقل الملكية: يلتزم المشتري وهو الطرف الثاني بكافة المصروفات وكافة رسوم عن نقل الملكية في إدارة المرور المختصة، ويلتزم أيضا برسوم عقد البيع الذي يتم تسجيلها بالشهر العقاري.

البند الرابع: هو بند الخاص بالتسليم، حيث يقر الطرف الأول أنه ملتزم بتسليم السيارة للطرف الثاني وهو المشتري، بعد تحرير العقد المسجل النهائي في الشهر العقاري وذلك بعد أن يتسلم باقي مستحقاته.

وهناك إقرار استلام السيارة: أقر أنا المشتري ــــــــ رخصة قيادة رقم ــــــــــ ، أنني قد استلمت السيارة في اليوم الموافق ــــــــــ، وذلك في تمام الساعة ــــــــــــ، ومنذ تلك اللحظة أصبحت أنا المسؤول كل المسؤولية المدنية والجنائية عن هذه السيارة، المقر بما فيه/ ـــــــــــ، التوقيع/ ــــــــــــــ.