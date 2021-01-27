سيارة عائلية فرنسية مستعملة في مصر موديل 2013 بـ 70 ألف جنيه.. صور

رينو لوجان renault logan الشكل القديم. يبحث محبو السيارت وراغبو الشراء في مصر عن أحدث وأفضل الموديلات وأ رخصها , لتكون وسيلة تنقل آمنة وبسعر معتدل نسبيا خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وظاهرة الاوفر برايس التي تسيطر علي بعض الماركات والطرازات وفي هذا السياق نعرض عليكم اليوم سيارة فرنسية عائلية مستعملة في مصر موديل 2013 تبدأ أسعارها من 70.000 جنيه وهي السيارةالشكل القديم.





تنتمي السيارة رينو لوجان renault logan لفئة السيارات السيدان بمحرك 4 سلندر متاحة بفتيس مانيوال أو اوتوماتيك بمحرك 1600 سى سى

90 حصان وبخزان وقود يتسع حتي 50 لتر بنزين وتستهلك 7 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر تقطعها السيارة.







السيارة رينو لوجان renault logan مدعومة بنظام ايموبيليزر مانع السرقة وشبكة أمامية من الكروم مع حامل سقف طولى وتجهيز لتركيب راديو وتركيب سماعات راديو سى دى مع سماعتين 15 واط فى الأمام وبها فوانيس شبورة امامية.





تأتي السيارة رينو لوجان renault logan بتكييف هواء وزجاج أمامى كهربائى ومساند الرأس فى المقاعد الأمامية يمكن تعديل ارتفاعها وسنتر لوك وإمكانية طى ظهر صف المقاعد الثانى - 1/3 و 2/3 و زجاج خلفى مع خاصية إزالة الصقيع والرطوبة ومرايا الرؤية الجانبية يمكن تعديل وضعها من الداخل.







رينو لوجان renault logan بها خاصية الباور ستيرينج وصندوق تخزين فى التابلوه وجيوب للتخزين فى الأبواب الأمامية مع حامل أكواب فى الكونسول الأمامي وحامل اكواب خلفى وغطاء لحيز الأمتعة يمكن طية وأحزمة أمان أمامية وخلفية ونظام ايزوفيكس لحماية مقاعد الأطفال فى صف المقاعد الثانى.





سعر رينو لوجان 2013 renault logan الشكل القديم في مصر





