بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو كادجار 2021

أعلن وكيل العلامة التجارية الشهيرة للسيارات رينو عن طرح طراز كادجار موديل 2021 ، بثلاث فئات فى السوق المحلية المصرية وهي، الفئة الأولى EX1 و الفئة الثانية EX2 و الفئة الثالثة EX3 ، واللتان ينتميان الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .





واستمدت السيارة رينو كادجار موديل 2021 قوتها من محرك رباعى الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أتوماتيك.





كما تعتمد السيارة رينو كادجار موديل 2021 على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات، حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية تستغرق 10.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





وتضم رينو كادجار موديل 2021 العديد من وسائل الامان منها 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وتوزيع إليكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP، وحساسات ركن أمامية وخلفية .





بالاضافة الى جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وإضاءة المصابيح الأمامية LED، وسبويلر خلفى .





كما ان السيارة رينو كادجار موديل 2021 تحتوى على نظام ذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، ومكييف هواء يدوي، وزجاج كهربائي ملون، نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام ECO لتوفير استهلاك الوقود، وفرامل يد كهربائية، وخاصية التحكم فى مقعد السائق، معه طي المقاعد الخلفية.





أما عن سعر السيارة بعد تخفيض 2000 جنيه من قيمتها الاصلية فى السوق المصرى ، فيصبح:





- الفئة الاولى اوتوماتيك / VISON 2021 بسعة محرك 1200 CC تربو وبسعر 377,000 جنيه

- الفئة الثانية اوتوماتيك / DYNAMIC 2021 بسعة محرك 1200 CC تربو وبسعر 407,000 جنيه

- الفئة الثالثة اوتوماتيك / SIGNATURE 2021 بسعة محرك 1200 CC تربو وبسعر 432,000 جنيه