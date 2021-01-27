شاهد.. إصدار طراز Alpine الكهربائي الجديد من رينو الفرنسية

أعلنت شركة رينو الفرنسية منذ فترة العمل على توسيع عائلة سياراتها الكهربائية من خلال سيارة سوبر ميني جديدة خالية من الانبعاثات مستوحاة من السيارة الأيقونية 5 . سيارةجديدة





وبالفعل قامت الشركة بطرح طراز Alpine بعد أن طرحت الأسبوع الماضى نموذج 5 Prototype كجزء من خطتها الاستراتيجية، ويتميز الاصدار بتصميم كلاسيكي محافظ .





ويتميز الطراز الجديد Alpine 5 بلمسات نهائية باللون الأزرق ، مع سقف أسود وأغطية مرايا جانبية ، ومتناقضة مع لمسات بيضاء ، تتميز السيارة أيضًا بعجلات جديدة وأكبر حجمًا وحروف "Alpine" في الاكصدام الأمامي.





سيحتاج الطراز الافتراضي الذي يحمل علامة Alpine 5 إلى تعديلات مثل قمرة القيادة ، فمن الناحية النظرية ، يجب وجود زوج من المقاعد الأمامية التي تعانق الجسم ، وربما بعض قطع ألياف الكربون لمواكبة طابعها الرياضي.





بالاضافة الى الشاسيه المعاد ضبطه بتعليق أكثر صرامة وتوجيهًا أكثر حدة ومكابح مطورة ، سيعطونها أيضًا قوة أكبر من النموذج القياسي ،على الرغم من عدم وجود معلومات على الإطلاق حول مجموعة نقل الحركة الجديدة 5 EV .





واكدت شركة رينو الفرنسية ان السيارة الطراز الجديد Alpine 5 ستكون كهربائية بالكامل .