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سيارات

شاهد.. إصدار طراز Alpine الكهربائي الجديد من رينو الفرنسية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:01 ص
رينو
رينو
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كريم عاطف
أعلنت شركة رينو الفرنسية منذ فترة العمل على توسيع عائلة سياراتها الكهربائية من خلال سيارة سوبر ميني جديدة خالية من الانبعاثات مستوحاة من السيارة الأيقونية 5 .

وبالفعل قامت الشركة بطرح طراز Alpine بعد أن طرحت الأسبوع الماضى نموذج 5 Prototype كجزء من خطتها الاستراتيجية، ويتميز الاصدار بتصميم كلاسيكي محافظ  .

ويتميز الطراز الجديد Alpine 5 بلمسات نهائية باللون الأزرق ، مع سقف أسود وأغطية مرايا جانبية ، ومتناقضة مع لمسات بيضاء ، تتميز السيارة أيضًا بعجلات جديدة وأكبر حجمًا وحروف "Alpine" في الاكصدام الأمامي. 

سيحتاج الطراز الافتراضي الذي يحمل علامة Alpine 5 إلى تعديلات مثل قمرة القيادة ، فمن الناحية النظرية ، يجب وجود زوج من المقاعد الأمامية التي تعانق الجسم ، وربما بعض قطع ألياف الكربون لمواكبة طابعها الرياضي.

بالاضافة الى الشاسيه المعاد ضبطه بتعليق أكثر صرامة وتوجيهًا أكثر حدة ومكابح مطورة ، سيعطونها أيضًا قوة أكبر من النموذج القياسي ،على الرغم من عدم وجود معلومات على الإطلاق حول مجموعة نقل الحركة الجديدة 5 EV .

واكدت شركة رينو الفرنسية ان السيارة الطراز الجديد Alpine 5 ستكون كهربائية بالكامل .
شاهد.. إصدار طراز Alpine الكهربائي الجديد من رينو الفرنسية
شاهد.. إصدار طراز Alpine الكهربائي الجديد من رينو الفرنسية
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