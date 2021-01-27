شاهد | أرخص 3 سيارات في السوق المصري .. تبدأ من 118 ألف جنيه

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة عند العديد من الراغبين في الحصول على سيارة جديدة، ومن بين الإصدارت المشاركة في قائمة أرخص سيارات "زيرو" بالسوق المصري، تأتي شركة سوزوكي اليابانية بالنموذج الشهير ألتو، والإصدار الجديد كليًا اسبريسو، بينما احتلت شركة زوتي هذه القائمة عبر سيارتها زوتى Z100.





1- زوتي Z100





حصلت زوتى Z100 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، وينتج قوة قدرها 75 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 90 نيوتن/متر عند 3500 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات.





تمتعت السيارة بحزمة من وسائل الأمان والسلامة والتي تضمنت، عدد 2 من الوسائد الهوائية للسائق والمقعد الأمامي ، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق.





وتحتوي زوتى Z100 على مرايات جانبية بالكهرباء، ومكيف هواء، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ونظام قفل مركزي للأبواب مع مفتاح ريموت، ومستشعرات خلفية لسهولة اصطفاف السيارة.





وتأتي زوتى Z100 موديل 2020 بسعر رسمي يبلغ 118 ألف جنيه.





2- سوزوكي ألتو





تستمد سوزوكي ألتو قوتها من سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 800 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 47 حصانا، و عزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، متصل بناقل يدوي خماسي السرعات.





تصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 20 ثانية، بينما تتمتع بنظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و عدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية.





وحصلت على مقدمة انسيابية، وشبكات أمامية متعددة المقاطع، وجنوط معدنية بلغ قياسها 13 بوصة، بالاضافة إلى تكييف هوائي، ونوافذ أمامية كهربائية، ومساحة تخزينية تسع 180 لترا.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي ألتو موديل 2020 قيمة 125 ألف جنيه.

3- سوزوكي اسبريسو





زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، قادر على إنتاج قوة 67 حصانا، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات.





وبهذه القدرات تستطيع السيارة أن تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 14.3 ثانية، كما ضمت أيضا باقة من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل عدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية، و نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق.





بالإضافة إلى تجهيزات أخري مثل تكييف هواء، وزجاج كهربائي أمامي، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، ومقود حركة باور سترينج، وجنوط معدنية بلغ قياسها 14 بوصة، ومساحة خلفية تتسع لـ 239 لترا.



