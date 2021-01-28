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برلمان

فؤاد أباظة يثمن التكليف الرئاسى باستمرار عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده

الخميس 28/يناير/2021 - 03:11 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تطوير آليات عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من أنشطته وقيام الصندوق بدراسة صرف التعويض المادي الواجب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من أعمال صندوق تكريم الشهداء وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018.

ووصف " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم هذا التكليف الرئاسى بانه دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالدور والتضحيات التى قدمها الشهداء ابطال وبواسل قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية والذين لم يترددوا لحظة واحدة فى تقديم ارواحهم فداء لمصر وشعبها وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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