فؤاد أباظة يثمن التكليف الرئاسى باستمرار عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تطوير آليات عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من أنشطته وقيام الصندوق بدراسة صرف التعويض المادي الواجب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من أعمال صندوق تكريم الشهداء وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018.



