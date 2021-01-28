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أخبار العالم

بخصوص ضحايا الهولوكوست.. وزير خارجية البحرين يوجه رسالة لنظيره الإسرائيلي

الخميس 28/يناير/2021 - 05:06 م
وزير خارجية البحرين
وزير خارجية البحرين
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قسم الخارجي
ذكر موقع الاسرائيلي، اليوم الخميس، بأن وزير خارجية البحرين بعث رسالة لنظيره الإسرائيلي؛ بمناسبة اليوم الدولي، لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكست.

وأضاف موقع "I24" الاسرائيلي أن وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، فاجأ نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، برسالة رسمية بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكست، وقال فيها "مملكة البحرين تنعى ملايين الضحايا الذين قتلوا في الجرائم النكراء ضد الإنسانية وتتضامن مع الناجين وعائلاتهم، لا يوجد مكان لمعاداة السامية، العنصرية والتطرف، فقط للسلام والحب".

وأضاف الزياني في رسالته التي بعثت أمس الأربعاء إلى مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، أن "يوم إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست الدولي هو تذكير دائم لمكافحة الكراهية، حتى لا نشهد ولا مرة فظائع كالتي نفذت في الحرب العالمية الثانية"، حسبما أفاد موقع "I24" الإسرائيلي.
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