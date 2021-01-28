تكليف يحيي زكريا بمهام عميد زراعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي ، رئيس جامعة كفر الشيخ ، القرار رقم 191 لسنة 2021م، بتكليف الدكتور يحيى زكريا أحمد عيد، الأستاذ بقسم إنتاج الدواجن، ووكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالقيام بأعباء ومهام عميد كلية الزراعة، للعام الجامعي 2020م / 2021م، أو لحين تعيين عميدًا للكلية طبقًا لقرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 52 لسنة 2014م، وذلك إلى جانب عمله الأصلى.





تخرج الدكتور يحيى زكريا، في كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ عام 1992م، وحصل على درجة الماجستير عام 1995م، ونال درجة الدكتوراه من جامعة كاجوشيما باليابان، عام 2003م، وتدرج في المناصب العلمية، حتى وصل إلى درجة أستاذ مساعد في يناير 2009م، وحصل على درجة الأستاذية في إنتاج الدواجن في مارس 2014م.





جدير بالذكر أن الدكتور يحيى زكريا قد شغل منصب وكيل كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العُليا والبحوث، منذ 15 مايو 2016 وحتى الآن، وجاء تكليفه قائمًا بأعمال عميد كلية الزراعة، خلفًا للدكتور محمود فواز، الذي وافته المنية الشهر الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.