ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تكليف يحيي زكريا بمهام عميد زراعة كفر الشيخ

الخميس 28/يناير/2021 - 06:28 م
الدكتور يحيي زكريا
الدكتور يحيي زكريا
Advertisements
محمود زيدان
أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، القرار رقم 191 لسنة 2021م، بتكليف الدكتور يحيى زكريا أحمد عيد، الأستاذ بقسم إنتاج الدواجن، ووكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالقيام بأعباء ومهام عميد كلية الزراعة، للعام الجامعي 2020م / 2021م، أو لحين تعيين عميدًا للكلية طبقًا لقرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 52 لسنة 2014م، وذلك إلى جانب عمله الأصلى.

تخرج الدكتور يحيى زكريا، في كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ عام 1992م، وحصل على درجة الماجستير عام 1995م، ونال درجة الدكتوراه من جامعة كاجوشيما باليابان، عام 2003م، وتدرج في المناصب العلمية، حتى وصل إلى درجة أستاذ مساعد في يناير 2009م، وحصل على درجة الأستاذية في إنتاج الدواجن في مارس 2014م.

جدير بالذكر أن الدكتور يحيى زكريا قد شغل منصب وكيل كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العُليا والبحوث، منذ 15 مايو 2016 وحتى الآن، وجاء تكليفه قائمًا بأعمال عميد كلية الزراعة، خلفًا للدكتور محمود فواز، الذي وافته المنية الشهر الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غدًا.. عميد تجارة كفر الشيخ تشارك في الملتقى الأول لرائدات الأعمال بـ المنصورة

عفاف بصل عميدة لكلية التمريض بجامعة طنطا

شيرين زكريا وكيلًا لـ صيدلة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا

أماني شاكر مقررًا لفرع المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ

بعد موافقة رئيس الوزراء.. الشربيني نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم

ترشيحاتنا

خالد بيومي عن تمديد الفيفا عمل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة: مبروك علينا

شاهد.. وفاة حماة أحمد مرتضى منصور

الحزب الجمهوري يوجه صدمة إلى ترامب بسبب انتخابات 2024

دولة عربية تصدر قرارا هاما بشأن العمالة الأجنبية لديها

قرار عاجل من رئيس الإسماعيلى لإنقاذ الدراويش

الأمم المتحدة توجه ضربة قوية لتركيا في ليبيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج طبيعي لـ قرح الفم بأرخص المكونات

يمنع خطر الإصابة بفقر الدم.. فوائد صحية غير متوقعة لحمض الفوليك

لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش