رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن موعد إعلان جداول الامتحانات.. صور

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء وسط إجراءات احترازية بحضور محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين.





وحضر الاجتماع، الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.





وفي بداية الاجتماع وجه "دسوقي" التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية، مقدمًا خالص التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة، مؤكدًا أنها مناسبة وطنية وتاريخية لكل المصريين.





وأشاد رئيس الجامعة بما تقوم به المحافظة من دور فعال في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موجهًا التحية لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة التمريض والإداريين بالمستشفيات الجامعية، على الدور الذي يقومون به خلال هذه الفترة الاستثنائية.





وصدق مجلس الجامعة على عدد من محاضر الاجتماعات والقرارات السابق صدورها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى حرص الدولة على مستقبل الطلاب، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصًا على مستقبلهم.





وأكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات إعداد جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير وغيرها من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات بكل كلية مع اتباع الإجراءات اللازمة لإجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول والتى تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة.





وشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية فى وجود جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى الطلاب وهيئة التدريس والعاملين حتى يؤدى الطلاب الامتحانات فى سهولة ويسر وسلامة.





كما أكد البدء فى إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني خلال أسبوع من الآن والانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني بصورة رقمية لاستيفاء متطلبات التعليم الهجين.





وأكد مجلس جامعة كفر الشيخ أن إمكانيات الجامعة وعلماءها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة، من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات، ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة.



