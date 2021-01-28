عالم أزهري: قانون حبس الرجل إذا ضرب زوجته يحتاج لتقنين

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر أنه لا يجوز للرجل ان يضرب زوجته مطلقا، وإذا تطلب الأمر فيكون الضرب بشيء كعود السواك، ولا يجوز للزوج ضرب زوجته على وجهها لأن الله كرم وجه الإنسان فكيف للزوج أن يهين ما كرمه الله .





وأضاف الاطرش لـ "صدى البلد" المرأة لا تضرب نهائيا بل يهجرها الزوج وإذا لم يكن الهجر له أثر فالضرب يكون بمنديل من القماش بأن يعقده ويضرب به او بقطعة من السواك او ما يشبه السواك .





وحول مقترح القانون الذي يقر حبس الزوج إذا اعتدى على زوجته بالضرب قال الأطرش: أوافق على هذا القانون ولكن يجب ان يقنن بمعنى ليس كل الضرب يحبس الزوج بحيث يكون الحبس للضرب المبرح والإصابات التي تلحق بالجسد فقط .





وتابع: الجهل الديني وانعدام الثقافة الدينية للأسف منتشرة بين الناس فلو علم كل مسلم امور دينه وحقوق المرأة جيدا ما شهدنا حالات الطلاق والضرب والمشاكل الزوجية التي نراها الآن .



