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ديني

عالم أزهري: قانون حبس الرجل إذا ضرب زوجته يحتاج لتقنين

الخميس 28/يناير/2021 - 06:49 م
حكم ضرب الزوج
حكم ضرب الزوج
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر أنه لا يجوز للرجل ان يضرب زوجته مطلقا، وإذا تطلب الأمر فيكون الضرب بشيء كعود السواك، ولا يجوز للزوج ضرب زوجته على وجهها لأن الله كرم وجه الإنسان فكيف للزوج أن يهين ما كرمه الله .

وأضاف الاطرش لـ "صدى البلد" المرأة لا تضرب نهائيا بل يهجرها الزوج  وإذا لم يكن الهجر له أثر فالضرب يكون بمنديل من القماش بأن يعقده ويضرب به  او بقطعة من السواك او ما يشبه السواك .

وحول مقترح القانون الذي يقر حبس الزوج إذا اعتدى على زوجته بالضرب قال الأطرش: أوافق على هذا القانون ولكن يجب ان يقنن بمعنى ليس كل الضرب يحبس الزوج بحيث يكون الحبس للضرب المبرح والإصابات التي تلحق بالجسد فقط . 

وتابع: الجهل الديني وانعدام الثقافة الدينية للأسف منتشرة بين الناس فلو علم كل مسلم امور دينه وحقوق المرأة  جيدا ما شهدنا حالات الطلاق والضرب والمشاكل الزوجية التي نراها الآن .  

كانت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، قالت إنها انتهت من إعداد تعديلات جديدة علي قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنها تجمع توقيعات النواب على مشروع القانون وفقا للائحة الداخلية للمجلس التي توجب توقيع عشر أعضاء المجلس على أي مشروع قانون مقدم من نواب، تمهيدا لتقديمه للمجلس خلال أيام، قائلة: "عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع علي تعديلات القانون".

وأشارت النائبة أمل سلامة، فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إلى أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.
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