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بين الناس

مواطن من ذوى الهمم يناشد المسئولين بتوفير كرسي كهربائى لمساعدته على الحركة

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن عبد الله محمود الكواوي ، من ذوى الاحتياجات الخاصة ، و المقيم قرية اوليلة التابعه لمركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية ،  في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى  بدء المرحلة الثانية لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة و توفير كرسى كهربائى ليساعده على التنقل .

ويقول فى رسالته : انا من ذوى القدرات الخاصة وهذا الأمر سلبني القدرة على الحركة، وأحوجني إلى "الكرسي الكهربائي المتحرك" لأتمكن من قضاء أبسط أموري الحياتية، لكن دخلي محدود وليس لدي القدرة على اقتنائه.

وأضاف : أن كارت الخدمات المتكاملة بمثابة بوابة عبور لحصول ذوي الإعاقة على جميع الاستحقاقات التي كفلها لهم القانون، مؤكدًا أن الكارت ملزم لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية

مناشد رئاسة الوزراء، ووزارة التضامن الإجتماعى توفير كرسى كهربائى متحرك، فى أسرع وقت رأفة بحالته الصحية ، .


بطاقة رقم/٢٥٩٠٧١٠١٢٠٠٧٩٥

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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