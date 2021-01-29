مواطن من ذوى الهمم يناشد المسئولين بتوفير كرسي كهربائى لمساعدته على الحركة

ناشد المواطن عبد الله محمود الكواوي ، من ذوى الاحتياجات الخاصة ، و المقيم قرية اوليلة التابعه لمركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى بدء المرحلة الثانية لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة و توفير كرسى كهربائى ليساعده على التنقل .





ويقول فى رسالته : انا من ذوى القدرات الخاصة وهذا الأمر سلبني القدرة على الحركة، وأحوجني إلى "الكرسي الكهربائي المتحرك" لأتمكن من قضاء أبسط أموري الحياتية، لكن دخلي محدود وليس لدي القدرة على اقتنائه.





وأضاف : أن كارت الخدمات المتكاملة بمثابة بوابة عبور لحصول ذوي الإعاقة على جميع الاستحقاقات التي كفلها لهم القانون، مؤكدًا أن الكارت ملزم لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية





مناشد رئاسة الوزراء، ووزارة التضامن الإجتماعى توفير كرسى كهربائى متحرك، فى أسرع وقت رأفة بحالته الصحية ، .









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