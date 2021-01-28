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توك شو

احمي أهل بيتك فى تركيا.. أحمد موسى يفضح الهارب محمد علي..شاهد

الخميس 28/يناير/2021 - 11:25 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر مرت بظروف صعبة في مثل هذا اليوم من عام 2011، موضحًا أنه ظهر اليوم للحديث عن هذا اليوم المؤلم، الذى تعرضت فيه مصر للخراب.

وأضاف أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، فى فيديو لايف على صفحته الشخصية بـ فيسبوك، أن المجرم الهارب محمد علي تعرض للخيانة من قبل أصدقائه فى تركيا. 

ولفت إلى أنه يتحدى الهارب محمد علي على الهواء، قائلا: بتحداك يا مجرم يا لص.. هتقدر تنكر.. أقول أخبار الفيديوهات و الصور". 
 
وأشار إلى أنه لن يعرض ما يمتلكه، وذلك لأنه لا يعمل مثل تلك الجماعة المجرمة، وحفاظًا على مشاعر المواطنين". 

وأوضح أن : " يا هارب أمّن بيتك ووفر ليهم الحماية كده.. وبعد كده اتكلم عن مصر".

وتابع : " انا مش هتكلم فى تفاصيل كتير، وعلى الشعب المصري الانتباه لتلك الجماعة الإرهابية".



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