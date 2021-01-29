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أخبار العالم

أمريكا.. تحرك عاجل من بايدن بشأن تأشيرات عمل الأجانب

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:02 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئول أمريكي، مساء أمس، إن الرئيس جو بايدن، يعتزم إلغاء القيود على تأشيرات العمل في الولايات المتحدة. 

وأضاف المسئول في تصريحات لقناة "الحرة": "هذه القيود كان فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن بايدن سيلغيها لحماية العمالية الأمريكية خلال فترة جائحة فيروس كورونا". 

وفي يونيو الماضي أعلن ترامب تجميد بطاقة الإقامة الخضراء "جرين كارد" وبعض تأشيرات العمل ومنها "اتش-1بي" التي تستخدم كثيرا في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.

وأثار مرسومه هذا احتجاجات رؤساء شركات مثل جوجل وآبل ومجموعات أخرى، وشكاوى أمام القضاء تقدمت بها منظمات مثل غرفة التجارة الأمريكية و"باي إيريا كاونسل".
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