بمايوه مكشوف.. إليسا تثير الجدل بإطلالة جريئة





وظهرت بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية مايوه حمالات مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأزرق انشقت معه كاش مايوه ذات فتحة من جانب الساق وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها انيقة.

وعلقت إليسا على الصورة قائلة: "صورة طازجة في ليلة باردة❤ #elissakh #elissa # Elissa20years #satorini # اليونان🇬🇷"، ليتفاعل معها جمهورها، وتنهال عليها تعليقات الإعجاب.





نشرت الفنانة اللبنانية إليسا؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.