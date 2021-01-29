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فن

بصورة له.. عمرو وهبة لـ جمهوره: وأنا بنى آدم عادى خالص

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:25 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان عمرو وهبة صورة جديدة له  عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق عمرو وهبة على الصورة قائلا " وانا بنى ادم عادى خالص ".

ويشارك عمرو وهبه فى مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف  وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.



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