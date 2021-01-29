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حوادث

مشاجرة بين عائلتين في بني سويف بسبب "عضة كلب"

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:31 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
شهدت قرية "ننا" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، مساء الخميس، مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، الناتجة عن إصابة طفل بـ"عضة كلب" وأصيب والده بإصابات بسيطة، وتم نقلهم إلى المستشفى وتلقيا العلاج اللأزم.

وتلقى العميد محمد محسن، مأمور مركز شرطة إهناسيا، بلاغًا بنشوب مشاجرة محدودة بقرية "ننا" التابعة لدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة، الناتجة عن إصابة طفل بـ"عضة كلب" نًقل على أثرها للمستشفى.

وعلى الفور أنتقل الرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كلًا من: "ر.ع.م" ٤٤ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وأصيب نجله "12 سنة" مصابًا بجرح قطعي بالقدم اليمنى، بسبب عضة الكلب، يقيمان ذات القرية. 

ودلت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن المشاجرة نسبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، إثر "عضة كلب" لنجل الأول، فنشبت مشادة كلامية مع جاره تطورت لمشاجرة بسيطة نتج عنها إصابته.

وتم السيطرة على الموقف وإحتواء المشاجرة وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وغادر المصابين المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللأزم.
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