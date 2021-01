يشجع التمييز الجنسي.. الحكومة البريطانية تعتذر عن إعلان توعية بشأن كورونا

سحبت الحكومة البريطانية، إعلانًا لتوعية الشعب البريطاني بمخاطر فيروس كورونا، بسبب ظهور سيدات تقوم بالأعمال المنزلية خلال الإعلان، بينما يستلقي الرجل على الأريكة، وهو ما أثار انتقادات في بريطانيا حول تجسيد الإعلان للتمييز الجنسي في خمسينيات القرن الماضي.

وأظهر الإعلان 4 عائلات، من بينهم أسرة تقوم فيها امرأة بحمل الطفل بجوار طاولة لكي الملابس، وامرأة أخرى تهتم بدراسة الأطفال، وامرأة ثالثة تقوم بتنظيف المنزل مع امرأة أخرى، وفقًا لوكالة "رويترز".

وبحسب الإعلان، فقد ظهر رجل واحد في الإعلان مستلقيًا على الأريكة مع امرأة وطفل.

وقالت عالمة السلوك والبيانات في بريطانيا، براجيا أجاروال، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "من صنع هذا ومن وافق عليه؟ هل الرجال هناك يخوضون حربًا أو شيء من هذا القبيل؟".

وأضافت: "يتبين أن التمييز الجنسي في الخمسينيات ينتشر بسرعة أيضًا".

Who made this? And who approved it?

Heteronormative.

Reinforcing the view that it is a woman’s job to homeschool, clean, do the childcare.

Are the men out there fighting a war or something? pic.twitter.com/Q7tHtIUx4m