التحالف الدولي يعلن مقتل زعيم داعش في العراق

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل زعيم التنظيم الإرهابي في العراق، أبو ياسر العيساوي.

وقال الكولونيل وين مارتورو المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" ضد التنظيم في العراق وسوريا، والتي تقودها قوات التحالف إن "زعيم داعش في العراق أبو ياسر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير".

وأضاف مارتورو عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، أدت إلى مقتل 10 إرهابيين من داعش".

وتابع: "مقتل أبو ياسر يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة داعش إلى العراق".

وأكد المسؤول العسكري أن "التحالف سيستمر في عمله لإخراج القادة الرئيسيين من ساحة المعركة وتقويض المنظمة الإرهابية".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن أمس، القضاء على "نائب الخليفة ووالي العراق" في تنظيم "داعش".

وقال في بيان صحفي إن "شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات "داعش" الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا"، مضيفا: تم القضاء على زعيم عصبة الشر أو من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم أبو ياسر العيساوي في عملية استخبارية نوعية".

