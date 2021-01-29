فحص وعلاج 1743 حالة خلال قافلة بقرية الشيخ مسعود بالعدوة شمال المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية بقرية الشيخ مسعود، بمركز العدوة، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس

عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وأوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا،أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية الشيخ مسعود وتم توقيع الكشف الطبي على 1743 حاله مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.





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وأضاف وكيل الوزارة،أن القافلة شملت العديد من التخصصات،حيث تم الكشف الطبي على 321 حالة جراحة و591 حالة اطفال و349 باطنة و118 قلب و 193 نساء و 59 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 91 تحليل مختلف، وعمل 57 حالات موجات صوتيه و عمل 2 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 102 متردد وتم خلع اسنان لـ7 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 19 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ107 متردد، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.









وفي سياق متصل،قال المحافظ اللواء أسامة القاضي إن مديرية الصحة تواصل فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة بارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.





وتابع الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انتظام سير العمل في المبادرة من خلال تقديم الخدمات الطبية من فحص و علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والعمل على الوصول الي المستهدف من المواطنين بجميع مراكز وقري المحافظة، مضيفا انه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لفحص مليون و50 ألف مواطن، من المستهدفين لتقديم الخدمات التي تقدمها المبادرة ، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، وتشمل تقديم حملات التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة.





وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية بجميع مراكز المحافظة، بحضور 260 فريق طبي متنوع بين متحرك وثابت في جميع أنحاء المحافظة، ليتم العمل على فترتين طوال أيام الاسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.



