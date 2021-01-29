ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عبر تطبيق زووم.. إعلام القاهرة تنظم دورة لتدريب الطلاب على الامتحانات

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:44 م
إعلام القاهرة
إعلام القاهرة
Advertisements
أحمد الشاهد

تنظم وحدة التعليم الإلكتروني بكلية الإعلام جامعة القاهرة ورش تدريبية أونلاين للطلاب لتدريبهم على الاختبارات من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية . 

اقرأ أيضًا : 

حيث تبدأ الدورات لطلاب الفرقة الثانية يوم الأحد القادم الموافق ٣١ من يناير الجاري ٢٠٢١ في المواعيد المحددة من خلال برنامج "زووم" حيث يقوم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتسجيل من خلال الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemffkGSpmdr2UmcGsq4g0qBS5OlKR9AGaQKaN4dGEyJz3pQg/viewform?usp=send_form


وكانت وحدة التعليم الإلكتروني بكلية الإعلام جامعة القاهرة قد نظمت ورش تدريبية أونلاين لطلاب الفرقة الرابعة لتأهيلهم على الاختبارات بمنصة (بلاك بورد) ، يوم الإثنين الماضي الموافق 18من يناير الجاري، حيث يتم بدء الدورات وفقًا للمواعيد المحددة التي تقرها الكلية . 

جدير بالذكر أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تسعى لتنمية مهارات الطلاب على المنصات الالكترونية ، وتدريبهم وتأهيلهم بصفة مستمرة ، تمهيدًا لاختبارات الفصل الدراسي الأول .



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لطلاب آثار القاهرة.. تعرف على أماكن امتحان الميدتيرم لمواد التخلفات

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على كليات تقدم الأنشطة الطلابية أونلاين

18 يناير... جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس فى إعداد الاختبارات الإلكترونية

لطلاب هندسة القاهرة.. كل ما تريد معرفته عن التدريب المشترك مع أوراسكوم.. المواعيد ورابط التسجيل

ننشر رابط التسجيل بدورات التدريب على الاختبارات الإلكترونية بإعلام القاهرة

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس فى إعداد الاختبارات الإلكترونية ..غدا

ترشيحاتنا

أحرجته أمام الحضور بهذا الشرط.. مأذون شرعي يكشف عن أغرب حالة طلاق

بالأسماء.. قائمة لاعبي الأهلي المغادرة إلى الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

الأرصاد توجه رسالة للمواطنين بخصوص حالة الجو.. فيديو

أحمد السقا يتلقى واجب العزاء في حماه محمد الصغير.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها