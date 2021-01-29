عبر تطبيق زووم.. إعلام القاهرة تنظم دورة لتدريب الطلاب على الامتحانات





تنظم وحدة التعليم الإلكتروني بكلية الإعلام جامعة القاهرة ورش تدريبية أونلاين للطلاب لتدريبهم على الاختبارات من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية .





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حيث تبدأ الدورات لطلاب الفرقة الثانية يوم الأحد القادم الموافق ٣١ من يناير الجاري ٢٠٢١ في المواعيد المحددة من خلال برنامج "زووم" حيث يقوم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتسجيل من خلال الرابط التالي :





https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemffkGSpmdr2UmcGsq4g0qBS5OlKR9AGaQKaN4dGEyJz3pQg/viewform?usp=send_form









وكانت وحدة التعليم الإلكتروني بكلية الإعلام جامعة القاهرة قد نظمت ورش تدريبية أونلاين لطلاب الفرقة الرابعة لتأهيلهم على الاختبارات بمنصة (بلاك بورد) ، يوم الإثنين الماضي الموافق 18من يناير الجاري، حيث يتم بدء الدورات وفقًا للمواعيد المحددة التي تقرها الكلية .





جدير بالذكر أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تسعى لتنمية مهارات الطلاب على المنصات الالكترونية ، وتدريبهم وتأهيلهم بصفة مستمرة ، تمهيدًا لاختبارات الفصل الدراسي الأول .











